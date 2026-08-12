Nahuel Guzmán volvió a protagonizar un escándalo: terminó expulsado en Tigres-Vancouver

Durante la transmisión televisiva pudo observarse que el argentino intentaba explicar que su intención era reanudar el juego con rapidez y que no había tenido la intención de enfrentarse con el árbitro. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y Tigres tuvo que afrontar el tramo final con dos hombres menos. La expulsión no fue la única imagen que llamó la atención.

La reacción del arquero de Tigres después de la roja

Una vez que abandonó el campo, el arquero argentino continuó mostrando su enojo. Mientras recorría el camino hacia los vestuarios, pateó una silla y comenzó a tomar distintos objetos que encontraba a su paso para arrojarlos contra el piso o las paredes.

La secuencia rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas del partido. La tensión que había acumulado durante la jugada con Barton terminó trasladándose al recorrido hacia el vestuario, en una escena que volvió a poner a Guzmán bajo los reflectores por una conducta fuera del terreno de juego.

Pese al episodio, Tigres logró sobreponerse a la situación. El conjunto mexicano llegó hasta la definición por penales y consiguió avanzar, aunque la victoria quedó acompañada por la preocupación por la posible sanción que podría recibir su arquero.

¡Drama del ´Patón´en el túnel! ❌



Así salió Nahuel Guzmán del campo tras ser expulsado por empujar al árbitro central en la Leagues Cup



@regiafutbolera pic.twitter.com/UUvvmWQqMj — POSTA Deportes (@POSTADeportes) August 12, 2026

El técnico y el suplente respaldaron al Patón

Después del encuentro, tanto el entrenador Hernán Elizondo como Carlos Rodríguez, quien ingresó para reemplazar a Guzmán, evitaron profundizar sobre las decisiones arbitrales y respaldaron al experimentado arquero. El técnico optó por no emitir una opinión definitiva sobre las expulsiones y explicó: “No he visto las repeticiones e insisto en no opinar de las decisiones arbitrales. La intención será reflexionar un poco y mantener el apoyo siempre como ellos me lo han dado”.

Rodríguez, por su parte, puso el foco en la importancia que tiene Guzmán dentro de la institución y destacó el legado que construyó durante sus años en Tigres. "Es complicado. Es el más grande (portero) de México. Es un tipo ganador. Ha construido este legado", afirmó el arquero suplente ante la prensa.