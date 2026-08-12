Nahuel Guzmán volvió a protagonizar un escándalo: terminó expulsado en Tigres-Vancouver
El arquero argentino reaccionó con furia después de una decisión arbitral, corrió hasta mitad de cancha y empujó al juez. Ya tenía una amarilla y el juez lo mandó a las duchas.
Nahuel Guzmán volvió a quedar en el centro de la escena por una reacción que terminó con su expulsión en un partido de Tigres. El arquero argentino protagonizó un momento insólito durante el cierre del encuentro ante Vancouver Whitecaps, correspondiente a los octavos de final de la Leagues Cup 2026, y su comportamiento posterior a la tarjeta roja generó todavía más repercusión.
El conjunto mexicano atravesaba los últimos minutos de un partido que terminó siendo dramático. Después de haber estado en ventaja, Tigres sufrió el empate de Vancouver y posteriormente quedó con un futbolista menos. Como si fuera poco, el Patón también vio la tarjeta roja tras un episodio con el árbitro Iván Barton, que terminó dejando al equipo mexicano con nueve jugadores.
La jugada que desató la furia de Nahuel Guzmán
Todo ocurrió cuando el partido se acercaba a los 90 minutos. Guzmán salió de su área para cortar un centro y, después de hacerse con la pelota, intentó poner rápidamente el juego en movimiento. Sin embargo, el árbitro sancionó una infracción en la mitad de la cancha. La decisión provocó el inmediato enojo del arquero argentino, que no ocultó su desacuerdo y salió rápidamente desde su arco para acercarse al lugar donde debía reanudarse el juego.
El problema llegó cuando Barton intentó impedir que el futbolista ejecutara rápidamente la acción. En ese momento, Guzmán terminó empujando al árbitro, una reacción que el juez no dejó pasar y que derivó directamente en la expulsión del experimentado guardameta.
Durante la transmisión televisiva pudo observarse que el argentino intentaba explicar que su intención era reanudar el juego con rapidez y que no había tenido la intención de enfrentarse con el árbitro. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y Tigres tuvo que afrontar el tramo final con dos hombres menos. La expulsión no fue la única imagen que llamó la atención.
La reacción del arquero de Tigres después de la roja
Una vez que abandonó el campo, el arquero argentino continuó mostrando su enojo. Mientras recorría el camino hacia los vestuarios, pateó una silla y comenzó a tomar distintos objetos que encontraba a su paso para arrojarlos contra el piso o las paredes.
La secuencia rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas del partido. La tensión que había acumulado durante la jugada con Barton terminó trasladándose al recorrido hacia el vestuario, en una escena que volvió a poner a Guzmán bajo los reflectores por una conducta fuera del terreno de juego.
Pese al episodio, Tigres logró sobreponerse a la situación. El conjunto mexicano llegó hasta la definición por penales y consiguió avanzar, aunque la victoria quedó acompañada por la preocupación por la posible sanción que podría recibir su arquero.
El técnico y el suplente respaldaron al Patón
Después del encuentro, tanto el entrenador Hernán Elizondo como Carlos Rodríguez, quien ingresó para reemplazar a Guzmán, evitaron profundizar sobre las decisiones arbitrales y respaldaron al experimentado arquero. El técnico optó por no emitir una opinión definitiva sobre las expulsiones y explicó: “No he visto las repeticiones e insisto en no opinar de las decisiones arbitrales. La intención será reflexionar un poco y mantener el apoyo siempre como ellos me lo han dado”.
Rodríguez, por su parte, puso el foco en la importancia que tiene Guzmán dentro de la institución y destacó el legado que construyó durante sus años en Tigres. "Es complicado. Es el más grande (portero) de México. Es un tipo ganador. Ha construido este legado", afirmó el arquero suplente ante la prensa.
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