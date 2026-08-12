PSG vs. Aston Villa, por la Supercopa de Europa 2026: horario, formaciones y TV

Más allá de esos resultados, llega a la Supercopa con el respaldo de haber vuelto a conquistar la Champions League. El equipo francés se consagró campeón el 30 de mayo en Budapest, donde empató 1-1 ante Arsenal durante los 90 minutos y terminó imponiéndose 4-3 en la definición por penales. El objetivo será trasladar nuevamente ese rendimiento a un partido de máxima exigencia y sumar otro trofeo a sus vitrinas.

PSG venció a Arsenal y es bicampeón de la Champions League.

Aston Villa busca otro título después de su histórica Europa League

Del otro lado estará Aston Villa, que también llega con la intención de dejar atrás una derrota sufrida durante la preparación. El equipo inglés disputó varios amistosos y en sus últimas dos presentaciones consiguió una victoria ante BG Pathum United por 3-1, antes de caer 2-1 frente a Bayern Munich.

El conjunto de Unai Emery tendrá, además, una motivación especial: viene de ganar por primera vez la Europa League. En la final disputada en Estambul, superó 3-0 a Friburgo con goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers. El partido representará una nueva oportunidad para el equipo inglés de medirse contra uno de los gigantes del continente. Además, buscará repetir una consagración europea y arrancar la temporada 2026/27 de la mejor manera.

PSG vs. Aston Villa, por la Supercopa de Europa: probables formaciones

PSG: Matvey Safonov; Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Matvey Safonov; Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia. Aston Villa: Maarten Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; João Gomes, Boubacar Kamara; John McGinn, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho; Tammy Abraham. DT: Unai Emery.

PSG vs. Aston Villa: otros datos