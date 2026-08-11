Una perra abrazó a su cría para salvarla del frío extremo
Conmovió a todos el rescate de Leia, una perra callejera que protegió con su cuerpo a su único cachorro durante la letal y extrema ola de frío en Texas.
Durante una helada histórica en Texas, el rescate de una perra callejera conmovió a los rescatistas de animales. La madre, bautizada como Leia, se encontraba en un estado de desnutrición severa, pero sacrificó su propio calor corporal abrazando fuertemente a su único cachorro para protegerlo del frío por las temperaturas bajo cero.
El instinto de los perros para sobrevivir al frío extremo
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Zuly Ventura Vasquez caminaba por las calles congeladas cuando encontró a la familia canina. Este conmovedor comportamiento responde a un instinto biológico de supervivencia extrema. Ante la hipotermia, la madre prioriza la transferencia de calor directo por contacto, creando una barrera física contra el viento gélido para evitar que su cría muera congelada, aún a costa de su propia salud.
Tras el hallazgo, Vasquez contactó rápidamente a la organización Houston K-911 Rescue. Luego de que ambos recibieran atención médica urgente, la increíble historia se viralizó y la ONG Up Pup and Away, radicada en Colorado, gestionó su traslado para buscarles un mejor futuro lejos de la intemperie.
Afortunadamente, el pequeño Luke ya fue adoptado por una familia. Por su parte, el destino de Leia requiere un poco más de paciencia: es tímida y recién se está adaptando a la vida hogareña de interior. Actualmente convive en un hogar de tránsito junto a otro perro, donde recupera peso y aprende a socializar mientras aguarda ansiosa por su casa definitiva.
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