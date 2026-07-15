El truco casero para ver a la Selección Argentina sin delay con algo que tenés guardado con las herramientas
Conocé cómo armar una antena de TDA casera para ver a la Selección Argentina gratis, en alta definición y sin sufrir el molesto delay en el Mundial 2026.
De cara a las semifinales del Mundial 2026, la pasión se enciende en cada rincón del país. Para evitar los molestos gritos de gol adelantados de los vecinos, existe un método ideal para sintonizar por aire a la Selección Argentina de manera gratuita, utilizando apenas un simple elemento que tenés guardado.
Qué materiales necesitás para el truco de la antena de TDA3
Para realizar esta increíble alternativa de transmisión digital terrestre, no vas a necesitar gastar dinero de más ni comprar herramientas complejas. Solo te hace falta buscar en tu caja de herramientas:
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Un cable coaxial estándar: El típico cable de televisión que suele sobrar de viejas instalaciones.
Una cinta métrica o regla: Para realizar las mediciones precisas del conductor.
Una herramienta de corte: Una pinza, alicate o cúter para pelar el cable con cuidado.
Paso a paso: cómo fabricar la antena para ver a la Selección Argentina
IMPORTANTE: El Gobierno oficializó el Decreto N° 140/26 y hay feriado desde las 15 horas para ver a la Selección Argentina
El radioaficionado Roberto García detalló el sencillo procedimiento para transformar tu cable en un receptor de señal de alta definición en pocos minutos:
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Medir el extremo: Llevar el cable hacia el exterior de la casa y medir exactamente 15 centímetros desde la punta cortada.
Retirar la cubierta: Quitar con mucho cuidado la cubierta plástica exterior protectora en ese tramo medido.
Cortar la malla: Remover por completo la malla metálica entrelazada que recubre el interior del cable coaxial.
Quitar el aluminio: Retirar la lámina de aluminio interna (si el modelo de cable la tiene) para que el aislante quede libre.
Exponer el cobre: Pelar el aislante plástico hasta dejar únicamente el filamento central de cobre al descubierto (unos 15 centímetros hacia arriba). Este alambre rígido servirá como el receptor principal de la señal aérea.
Dónde colocar la antena casera para evitar interferencias
La ubicación es un factor determinante para sintonizar de manera óptima los canales de aire. Se recomienda colocar la punta pelada del cable en puntos despejados:
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El techo de la vivienda.
Un balcón amplio.
Una terraza abierta.
Una ventana orientada directamente hacia el exterior.
Cualquier sector elevado que reduzca los obstáculos físicos como edificios o árboles.
Cómo conectar correctamente la antena al televisor
Para que el truco funcione y no tengas problemas al buscar los canales de la Televisión Digital Abierta, debés seguir estos consejos de conexión:
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Identificar la entrada correcta: Los televisores suelen tener dos entradas traseras. Conectá el cable siempre en la boca que dice "Aire", "Antena" o "TV", evitando la entrada exclusiva de "Cable".
Configurar el sintonizador: Asegurate de que el televisor sea compatible con la norma digital nacional o contá con un decodificador externo adaptado.
Iniciar la búsqueda: Ingresar al menú de configuración del televisor y seleccionar la opción de "Búsqueda automática de canales" (o escaneo automático) para que el sistema reconozca la señal aérea gratis.
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