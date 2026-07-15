Del fútbol al espectáculo: los famosos que dijeron presente en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Entre las figuras internacionales que asistieron al partido sobresalió la presencia de Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction y reconocido fanático del fútbol, quien siguió atentamente las acciones desde uno de los palcos. También estuvo Mick Jagger, histórico líder de The Rolling Stones, que volvió a aparecer en un evento deportivo de primer nivel y despertó la atención de las cámaras.