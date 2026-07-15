Del fútbol al espectáculo: los famosos que dijeron presente en la semifinal entre Argentina e Inglaterra
El duelo por un lugar en la final del Mundial 2026 reunió a reconocidas figuras internacionales y argentinas, que no quisieron perderse el partido más esperado.
La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra no solo captó la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo, sino que también convocó a numerosas celebridades que se acercaron al estadio para vivir de cerca uno de los encuentros más importantes de la Copa del Mundo.
Entre las figuras internacionales que asistieron al partido sobresalió la presencia de Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction y reconocido fanático del fútbol, quien siguió atentamente las acciones desde uno de los palcos. También estuvo Mick Jagger, histórico líder de The Rolling Stones, que volvió a aparecer en un evento deportivo de primer nivel y despertó la atención de las cámaras.
Del lado argentino, el apoyo a la Scaloneta también contó con representantes del mundo del espectáculo y la música. Jimena Barón fue una de las celebridades que alentó al conjunto nacional, al igual que Patricio Sardelli y Guido Sardelli, integrantes de Airbag, quienes aprovecharon la ocasión para acompañar al equipo en un partido decisivo.
Las tribunas, repletas de celebridades
Otra de las presencias que no pasó inadvertida fue la de Marcelo Tinelli, quien asistió al estadio acompañado por sus hijas Candelaria y Micaela Tinelli. La familia siguió de cerca cada jugada en una jornada cargada de tensión y emoción por el pase a la gran final.
Con el correr de la previa, distintas imágenes de las tribunas comenzaron a circular en las redes sociales y rápidamente se volvieron virales. Los fanáticos no tardaron en destacar la presencia de artistas, músicos y conductores que viajaron especialmente para acompañar a la Selección en un compromiso de semejante magnitud.
Como ocurrió a lo largo de todo el Mundial 2026, el encuentro entre Argentina e Inglaterra trascendió lo estrictamente deportivo y volvió a convertirse en un evento de alcance global, reuniendo en un mismo escenario a figuras del deporte, la música, la televisión y el entretenimiento que no quisieron perderse una cita histórica.
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