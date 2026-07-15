El enojo de Lionel Scaloni por una falta a Lionel Messi en Argentina vs. Inglaterra: "Cobrá la con..."
El entrenador de la Selección argentina explotó contra el cuarto árbitro tras una infracción sobre Lionel Messi que no fue sancionada en el inicio del partido.
Lionel Scaloni se mostró visiblemente molesto durante los primeros minutos de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. El DT argentino reaccionó con furia luego de que el árbitro no cobrara una falta sobre Lionel Messi y permitiera la continuidad de la jugada en favor del conjunto inglés.
El enojo de Lionel Scaloni por una falta a Lionel Messi en Argentina-Inglaterra: "Cobrá la con..."
La polémica se produjo en el arranque del encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, cuando Lionel Messi recibió una infracción que el árbitro decidió no sancionar. Lejos de detener el juego, el juez dejó seguir la acción y habilitó un contraataque de Inglaterra, una decisión que provocó el inmediato enojo del entrenador argentino en el banco de suplentes.
Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en el que Lionel Scaloni se dirigió con evidente molestia hacia el cuarto árbitro para reclamar por la jugada: "¡Cobrá la con... de tu madre!", se escuchó decir al entrenador de la Selección Argentina, en un video que rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales.
La reacción del DT reflejó la tensión con la que se vive una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, en un duelo que enfrenta a dos de las selecciones con mayor historia en la Copa del Mundo.
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