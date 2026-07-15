El enojo de Lionel Scaloni por una falta a Lionel Messi en Argentina vs. Inglaterra: "Cobrá la con..."

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en el que Lionel Scaloni se dirigió con evidente molestia hacia el cuarto árbitro para reclamar por la jugada: "¡Cobrá la con... de tu madre!", se escuchó decir al entrenador de la Selección Argentina, en un video que rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales.