Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Inglaterra por la semi del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Cómo llegan Argentina e Inglaterra

"Es solo un partido", dijo Lionel Scaloni tras la victoria agónica ante Suiza. Sin embargo, la aclaración no hace más que confirmar que no es un juego más, sino que se espera cargado de "chimichurri", como también avisó Julián Álvarez.

Sin confirmaciones, como acostumbra el oriundo de Pujato, no se descarta que luego de dos encuentros de repetir formación, el DT meta mano y haga cambios, teniendo en cuenta el flojo nivel general y la jerarquía del rival.

Entre las variantes, podría darse la salida de Rodrigo De Paul y el ingreso de Nico González, Giuliano Simeone o Nicolás Otamendi; mientras que otra de las dudas se encuentra en el lateral derecho, con la puja de siempre entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Los diferentes nombres también significarían distntos esquemas tácticos.

Enfrente se encuentra una Inglaterra que también llega tras un duro alargue ante Noruega. De la mano de Jude Bellingham y Harry Kane, el equipo de Thomas Tuchel también venía de sacar al local México en octavos de final, en otro partido muy duro.