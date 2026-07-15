Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Inglaterra por la semi del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Dibu Martínez a la cancha
El arquero argentino ya realiza el precalentamiento del trascendental partido por un lugar en la final.
EN VIVOMundial 2026
El conjunto argentino tiene este miércoles un partido trascendental en Atlanta, en busca de la gran final del Mundial 2026.
-
15:10
14:38
14:16
13:58
13:27
13:15
13:12
13:12
13:12
13:07
Luego de un sufrido camino, con dos alargues incluidos, la Selección Argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio en Atlanta, en el marco de las semifinales del Mundial 2026 por un boleto a la final en la que ya se encuentra España.
El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath y la televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.
Dejá tu comentario