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Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Inglaterra por la semi del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
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Selección Argentina
Inglaterra

El conjunto argentino tiene este miércoles un partido trascendental en Atlanta, en busca de la gran final del Mundial 2026.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

Luego de un sufrido camino, con dos alargues incluidos, la Selección Argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio en Atlanta, en el marco de las semifinales del Mundial 2026 por un boleto a la final en la que ya se encuentra España.

El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath y la televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Dibu Martínez a la cancha

El arquero argentino ya realiza el precalentamiento del trascendental partido por un lugar en la final.

Momento de caramelos entre Rodrigo De Paul y Leandro Paredes

Como en cada previa de un partido de la Selección Argentina, los mediocampistas repitieron el ritual.

Argentina confirmada y con una sorpresa

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. Seguí leyendo.

Argentina parte rumbo al estadio

La delegación argentina dejó el hotel y parte rumbo al Mercedes-Benz Stadium para las semifinales del Mundial.

Sorpresivo posteo de Liverpool apoyando a Alexis Mac Allister

El gigante club inglés sorprendió a todos expresando su apoyo a Alexis Mac Allister, pese a que enfrenta a Inglaterra.

Liverpool apoya a Alexis Mac Allister en el cruce de la Selección Argentina ante Inglaterra.

Liverpool apoya a Alexis Mac Allister en el cruce de la Selección Argentina ante Inglaterra.

Foto y ritual entre Chiqui Tapia, Lionel Messi y Rodrigo De Paul

"Ahí vamos una vez más", escribió el presidente de la AFA junto en la foto en la que aparece con el capitán y el "Motorcito" tomando mates.

Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Cómo llegan Argentina e Inglaterra

"Es solo un partido", dijo Lionel Scaloni tras la victoria agónica ante Suiza. Sin embargo, la aclaración no hace más que confirmar que no es un juego más, sino que se espera cargado de "chimichurri", como también avisó Julián Álvarez.

Sin confirmaciones, como acostumbra el oriundo de Pujato, no se descarta que luego de dos encuentros de repetir formación, el DT meta mano y haga cambios, teniendo en cuenta el flojo nivel general y la jerarquía del rival.

Entre las variantes, podría darse la salida de Rodrigo De Paul y el ingreso de Nico González, Giuliano Simeone o Nicolás Otamendi; mientras que otra de las dudas se encuentra en el lateral derecho, con la puja de siempre entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Los diferentes nombres también significarían distntos esquemas tácticos.

Enfrente se encuentra una Inglaterra que también llega tras un duro alargue ante Noruega. De la mano de Jude Bellingham y Harry Kane, el equipo de Thomas Tuchel también venía de sacar al local México en octavos de final, en otro partido muy duro.

Formaciones de Selección Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos de Selección Argentina vs. Inglaterra

  • Hora: 16.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Ismail Elfath
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium

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