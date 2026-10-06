"El último Mundial no pasó nada de lo que se dijo": el emotivo descargo de Lionel Messi en el Monumental

"Estuvimos muy cerquita en el ultimo Mundial. No pasó nada como dicen, dimos todo y el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel de piernas y a nivel emocional. llegamos con lo justo, la peleamos como lo hicimos siempre", sostuvo el astro echando por tierra todo tipo de teorías conspirativas. "Lamentablemente no pudimos ser campeones. Pero no tengan dudas que todos siempre dejamos todo por esta camiseta", apuntó.