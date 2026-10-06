"El último Mundial no pasó nada de lo que se dijo": el emotivo descargo de Lionel Messi en el Monumental
El astro aprovechó el momento más emotivo de la noche para echar por tierra todo tipo de teoría conspirativa sobre la final ante España.
En el centro del campo de juego del estadio Monumental, rodeado por la ovación interminable de miles de hinchas y con el peso de una era dorada sobre sus espaldas, Lionel Messi tomó el micrófono en el epílogo de su partido despedida.
Con la voz quebrada y la emoción a flor de piel, el capitán dejó un mensaje íntimo que recorrió el mundo, poniendo especial foco en el desgaste físico y mental que significó la defensa de la camiseta celeste y blanca.
Visiblemente conmovido, el mejor jugador del planeta abrió su corazón ante la multitud que colmó las tribunas de Núñez. "Lo primero que pienso es en mi viejo. Fue un orgullo para mí defender esta camiseta en estos 20 años. Hasta en los peores momentos. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que les puede pasar", expresó.
La confesión de Lionel Messi sobre el Mundial 2026 y el punto final
En el tramo más revelador de su discurso, el 10 reflexionó sobre el desgaste acumulado y los motivos detrás de una decisión meditada tras la cita mundialista, confirmando que el ciclo cumplió su meta más alta. "Siento que es el momento. El último Mundial creo que fue demasiado. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo", indicó.
"Estuvimos muy cerquita en el ultimo Mundial. No pasó nada como dicen, dimos todo y el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel de piernas y a nivel emocional. llegamos con lo justo, la peleamos como lo hicimos siempre", sostuvo el astro echando por tierra todo tipo de teorías conspirativas. "Lamentablemente no pudimos ser campeones. Pero no tengan dudas que todos siempre dejamos todo por esta camiseta", apuntó.
Con esas palabras, entre lágrimas y abrazos con sus compañeros, el capitán selló una noche histórica que puso broche de oro a veintiún años de magia, liderazgo y gloria incalculable con la Selección Argentina.
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