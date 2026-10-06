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Despedida de Lionel Messi EN VIVO: minuto a minuto de Selección Argentina vs. Benín, shows y declaraciones

Histórica despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina.

Histórica despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina.
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Deportes
Lionel Messi
Selección Argentina

El mejor jugador de todos los tiempos tiene este martes en el Monumental su última función con la camiseta argentina. El minuto a minuto.

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Lionel Messi disputa este martes 6 de octubre su último partido vistiendo la camiseta de la Selección Argentina en un amistoso internacional ante Benín en un exultante Monumental, en lo que se presenta como una verdadera fiesta que quedará en la historia.

El partido se juega desde las 20 horas, con televisación de TyC Sports y Telefe, pero el cronograma de la jornada prevé actividades desde las 17.30 horas y hasta la medianoche.

Luego del anuncio bomba de su retiro de la Selección, el astro rosarino aceptó la invitación de la AFA para despedirse dentro del campo de juego. Y si bien no participó de los primeros dos partidos de la fecha FIFA, se sumó a la convocatoria el fin de semana para completar sus últimas dos prácticas en Ezeiza.

Minuto a minuto de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Formaciones de la Selección Argentina vs. Benín

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Datos de Selección Argentina vs. Benín

  • Hora: 20:00
  • TV: TyC Sports y Telefe
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Monumental

La emotiva publicación de Lionel Messi en la previa de su despedida de la Selección

A pocas horas de vivir una noche que promete quedar grabada a fuego en la historia del fútbol argentino, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para compartir sus sensaciones tras completar su última práctica con la camiseta de la Selección Argentina.

Junto a las imágenes, Messi escribió una frase breve pero profundamente sentida, acompañada por el emoji de una bandera argentina. "Momentos especiales que sé que voy a extrañar", escribió.

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El cronograma completo de la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina

La gran previa (Desde las 17:30)

Las puertas del estadio se abrirán temprano para recibir a los miles de hinchas que colmarán las tribunas. El color y la música estarán a cargo de reconocidos artistas nacionales que calentarán la previa:

  • 17:30 — Apertura con animación (Un Poco de Ruido) y banda en vivo.

  • 17:40 — Show en vivo de Sebastián Mendoza.

  • 17:50 — Presentación de Román, El Original.

  • 18:00 — Show de Amar Azul.

  • 18:10 — Presentación de Santi Cairo.

  • 18:20 — Explosión de cuarteto con Q'Lokura.

  • 18:40 — Nueva tanda de animación con Un Poco de Ruido.

  • 19:00 — Show estelar de Damas Gratis.

  • 20:00 — Entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de Fabio Santana, en la antesala de la salida de los equipos a la cancha.

El partido y el show del entretiempo

  • 20:00 — Comienzo del encuentro amistoso entre la Selección Argentina y Benín.

  • Entretiempo — El descanso del partido contará con un show exclusivo a cargo de Gaspar Benegas.

El cierre y la gran fiesta post-partido (A partir de las 22:03)

Una vez finalizados los noventa minutos llegará el momento más emotivo y deslumbrante de la noche, con homenajes, sorpresas y un despliegue tecnológico inédito sobre el césped del Monumental:

  • 22:03 — Impactante show de drones y fuegos artificiales iluminando el cielo de Núñez.

  • 22:10 — Presentación en vivo de La Sole (Soledad Pastorutti).

  • 22:15 — Show musical de Ulises Bueno.

  • 22:30 — El gran cierre con un show sorpresa para despedir al capitán de la mejor manera.

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