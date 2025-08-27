El fuerte impacto de la vuelta de Leandro Paredes a Boca, según Juan Barinaga
El campeón del mundo no solo aporta dentro de la cancha, sino que también fortalece al equipo desde el vestuario, en palabras del lateral del Xeneize.
La presencia de Leandro Paredes en Boca se nota más allá de la calidad futbolística. Juan Barinaga, lateral derecho y titular del equipo, destacó cómo el mediocampista campeón del mundo influyó en el ambiente del plantel y ayudó a mejorar la dinámica del grupo. "Vino con una mentalidad de unión y fortaleció al equipo", afirmó en diálogo con Radio Continental.
Los triunfos recientes ante Independiente Rivadavia y Banfield no solo cambiaron la racha de resultados, sino que también elevaron el ánimo del plantel. Según el lateral derecho, gran parte del mérito recae en Paredes: "Te da consejos que necesitás escuchar, y que te los diga él pega más fuerte. Prestás atención cuando habla y siempre intenté replicarlo en la cancha".
El jugador de la Selección Argentina no solo facilita la circulación del balón, sino que también coordina y motiva a sus compañeros: "Cuando agarra la pelota empiezo a buscar espacios para correr, la pone donde quiere. Te ubica, te caga a pedos y lo obedezco porque sabe muchísimo". Esta combinación de liderazgo y técnica genera un efecto inmediato en el rendimiento colectivo, según relató el exfutbolista de Belgrano de Córdoba.
Paredes se involucra tanto dentro como fuera del campo: da indicaciones al cuerpo técnico y orienta a los jugadores jóvenes. Su influencia se refleja en la cohesión del equipo, que desde su regreso mostró mayor seguridad y confianza. Barinaga resaltó que la mentalidad de unión que aporta el mediocampista era algo que al plantel le faltaba: "Era la parte que nos faltaba, y él la incorporó".
El retorno de Paredes al club de sus amores no solo fue motivado por el vínculo, sino también por su deseo de dejar una huella positiva. Su capacidad para generar disciplina, orientar a los jugadores y mantener la calma en momentos críticos está ayudando a que el equipo recupere consistencia y aspira a resultados importantes en lo que queda de la temporada.
Con su liderazgo y experiencia, el volante central campeón del mundo y bicampeón de América se convirtió en un referente que marca la diferencia en el vestuario y potencia el rendimiento de sus compañeros, dejando claro que su regreso al Xeneize fue más que estratégico: fue un golpe de autoridad dentro y fuera de la cancha.
