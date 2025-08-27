El fuerte impacto de la vuelta de Leandro Paredes a Boca, según Juan Barinaga

juan barinaga

El retorno de Paredes al club de sus amores no solo fue motivado por el vínculo, sino también por su deseo de dejar una huella positiva. Su capacidad para generar disciplina, orientar a los jugadores y mantener la calma en momentos críticos está ayudando a que el equipo recupere consistencia y aspira a resultados importantes en lo que queda de la temporada.

Con su liderazgo y experiencia, el volante central campeón del mundo y bicampeón de América se convirtió en un referente que marca la diferencia en el vestuario y potencia el rendimiento de sus compañeros, dejando claro que su regreso al Xeneize fue más que estratégico: fue un golpe de autoridad dentro y fuera de la cancha.