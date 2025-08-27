Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo de Boca ante Aldosivi

Cabe recordar que, tras el partido de este fin de semana, Boca y los equipos de la Liga Profesional tendrán un parate de dos semanas por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Por lo tanto, si no hay desgarro, Battaglia podría estar disponible para la octava fecha, frente a Rosario Central el 14 de septiembre en el Gigante de Arroyito.