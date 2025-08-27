Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo de Boca ante Aldosivi
El mediocampista no terminó la primera práctica del día y evalúan si viaja a Mar del Plata. Las alternativas son Williams Alarcón y Milton Delgado.
El primer entrenamiento del doble turno diagramado por Miguel Ángel Russo terminó con una preocupación: Rodrigo Battaglia sufrió una molestia muscular y su presencia en el duelo ante Aldosivi del próximo domingo está en duda.
Por ahora, el cuerpo técnico decidió no realizar estudios médicos y únicamente reducir la exigencia física en las próximas prácticas. La evolución del ex-Huracán en las próximas horas será clave para definir si formará parte de la lista de concentrados.
Cuáles son las alternativas que tiene Boca de cara al duelo con Aldosivi
Si Battaglia no se recupera, su lugar en el mediocampo lo disputarán Milton Delgado y Williams Alarcón, con ventaja para el chileno, quien sumó más minutos en los últimos partidos ante Independiente Rivadavia y Banfield.
Cabe recordar que, tras el partido de este fin de semana, Boca y los equipos de la Liga Profesional tendrán un parate de dos semanas por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Por lo tanto, si no hay desgarro, Battaglia podría estar disponible para la octava fecha, frente a Rosario Central el 14 de septiembre en el Gigante de Arroyito.
Otras bajas y soluciones para Miguel Ángel Russo
La posible ausencia de Battaglia se suma a la de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo y también se perderá el partido con Aldosivi. La buena noticia para Russo es que cuenta con un reemplazo probado: Ayrton Costa, zaguero titular en otras ocasiones.
