Boca cerró la venta de Vicente Taborda al Panathinaikos: cuándo dinero le queda

Además, bajo la conducción de la dupla Orsi-Gomez fue una de las piezas centrales para la obtención del primer título oficial en la historia del Calamar. Sin embargo, una lesión muscular lo mantuvo al margen en el inicio del Clausura, y aunque volvió en el clásico con Argentinos, aún no había recuperado la titularidad.

En Boca, en cambio, su carrera no logró despegar. Su última participación fue en la primera parte de 2024, bajo la conducción de Diego Martínez, acumulando apenas 17 partidos con la camiseta azul y oro. Su futuro inmediato ahora estará en Grecia, donde buscará consolidarse en un equipo con aspiraciones tanto en el torneo local como en competiciones internacionales.

Con esta venta, el club de la Ribera no solo se asegura una suma significativa en dólares, sino que también mantiene un porcentaje para una futura transferencia, lo que representa una jugada estratégica de la dirigencia. Taborda, por su parte, tendrá la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su carrera en el fútbol europeo.