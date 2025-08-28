Boca cerró la venta de Vicente Taborda al Panathinaikos: cuándo dinero le queda
El club griego pagará 5 millones de dólares por el 80% del pase del volante, que brilló en Platense y ahora dará el salto a Europa.
Boca concretó la transferencia de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia en una operación valuada en 5 millones de dólares por el 80% de su ficha. El mediocampista ofensivo, de 24 años, se encontraba a préstamo en Platense, donde se convirtió en figura del equipo campeón del Torneo Apertura 2025.
Su salida no solo beneficia al Xeneize, que logra una venta millonaria, sino también al Calamar, que percibirá el 10% de la operación al tener una parte de los derechos del jugador. La negociación tuvo varios capítulos.
El conjunto griego había acercado inicialmente una oferta cercana a los 4,5 millones de dólares, pero la dirigencia se mantuvo firme en su postura de no desprenderse por menos de 5 millones. Finalmente, el club griego aceptó elevar la propuesta y cerrar la incorporación de un futbolista que llega en un momento de madurez y proyección para dar el salto al Viejo Continente.
El paso de Taborda por Platense fue clave para que se revalorizara: disputó 19 encuentros, convirtió cinco goles y fue determinante en partidos importantes, como el que le marcó a River en el Monumental por los cuartos de final, que significó un hito para el club de Vicente López.
Además, bajo la conducción de la dupla Orsi-Gomez fue una de las piezas centrales para la obtención del primer título oficial en la historia del Calamar. Sin embargo, una lesión muscular lo mantuvo al margen en el inicio del Clausura, y aunque volvió en el clásico con Argentinos, aún no había recuperado la titularidad.
En Boca, en cambio, su carrera no logró despegar. Su última participación fue en la primera parte de 2024, bajo la conducción de Diego Martínez, acumulando apenas 17 partidos con la camiseta azul y oro. Su futuro inmediato ahora estará en Grecia, donde buscará consolidarse en un equipo con aspiraciones tanto en el torneo local como en competiciones internacionales.
Con esta venta, el club de la Ribera no solo se asegura una suma significativa en dólares, sino que también mantiene un porcentaje para una futura transferencia, lo que representa una jugada estratégica de la dirigencia. Taborda, por su parte, tendrá la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su carrera en el fútbol europeo.
