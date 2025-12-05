El verdadero motivo por el que Lionel Messi decidió no asistir al sorteo del Mundial 2026
Aunque la ceremonia se realizará en Estados Unidos, el capitán argentino optó por priorizar un compromiso clave con Inter Miami.
Lionel Messi, máximo referente de la Selección Argentina, no será parte del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que tendrá lugar este viernes en Washington D.C. La ausencia del capitán generó sorpresa, especialmente porque reside en EEUU y la ceremonia marcará el inicio del camino hacia una Copa del Mundo histórica, con 48 equipos y un formato renovado.
Sin embargo, detrás de su decisión hay razones estrictamente deportivas vinculadas a su presente en Inter Miami, donde atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada. El sorteo se llevará a cabo en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, donde estarán presentes los entrenadores de las selecciones clasificadas y diversas figuras internacionales.
Allí se conocerán los rivales de la Argentina, que encabezará el Bombo 1 como vigente campeona del mundo. A pesar de la magnitud del evento, Messi optó por no viajar desde Miami, ya que se encuentra centrado en la preparación del duelo ante Vancouver Whitecaps, la final de la MLS Cup que se disputará este sábado en el Chase Stadium. Su enfoque está puesto en ese título, un objetivo central para el club y también para su propia temporada.
El representante de la Selección Argentina: Lionel Scaloni entregará la Copa del Mundo
Mientras tanto, Lionel Scaloni representará a la Selección en la ceremonia junto a su equipo de trabajo. El entrenador tendrá un papel especial: ingresará al evento con la Copa del Mundo, un honor reservado para el técnico del campeón vigente.
El director técnico ya adelantó que vive el sorteo con expectativa, aunque también con cautela respecto al calendario y los desafíos que traerá un Mundial ampliado. “Se podría haber jugado antes”, recordó sobre la Finalissima ante España, dejando en claro su preocupación por la acumulación de compromisos.
La FIFA definirá la composición de los grupos a partir de las 14 (hora argentina), lo que marcará oficialmente el inicio del camino hacia el próximo Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Para la Scaloneta, será el primer paso hacia la defensa del título obtenido en Qatar 2022, con la "Pulga" como símbolo absoluto, aun cuando su presente competitivo lo haya mantenido lejos de la ceremonia.
