El verdadero motivo por el que Lionel Messi decidió no asistir al sorteo del Mundial 2026

lionel messi

Allí se conocerán los rivales de la Argentina, que encabezará el Bombo 1 como vigente campeona del mundo. A pesar de la magnitud del evento, Messi optó por no viajar desde Miami, ya que se encuentra centrado en la preparación del duelo ante Vancouver Whitecaps, la final de la MLS Cup que se disputará este sábado en el Chase Stadium. Su enfoque está puesto en ese título, un objetivo central para el club y también para su propia temporada.