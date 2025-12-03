Muy picante: el supuesto ida y vuelta entre Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Maximiliano Moralez

messi maxi moralez de paul

Sin embargo, lejos de amedrentarse, Moralez contraatacó con la frase que dio la vuelta al mundo: “Disculpa, yo pensé él (De Paul) era mamadera tuya y no tú (Messi) la mamadera de él”. Ese comentario, según el relato, hizo estallar al capitán argentino, que lo desafió a continuar la discusión fuera del vestuario: la "Pulga" le pidió que lo esperara tras el encuentro, aunque finalmente aquel enfrentamiento cara a cara no ocurrió.

Lo que sí quedó claro es que, más allá del abultado resultado, el partido dejó una historia inesperada que se transformó en uno de los episodios más comentados de la MLS.