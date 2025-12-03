Muy picante: el supuesto ida y vuelta entre Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Maximiliano Moralez
En un duelo cargado de chispa entre Inter Miami y New York City FC, "Frasquito" provocó a la "Pulga" con una frase que encendió la discusión en pleno campo de juego.
Aunque Inter Miami selló su pase a la Final de la Major League Soccer (MLS) con una goleada contundente por 5-1, el foco del encuentro no quedó únicamente en lo futbolístico. El partido dejó un capítulo inesperado: un cruce verbal caliente entre Maximiliano Moralez y la dupla argentina compuesta por Lionel Messi y Rodrigo de Paul, una situación que, según diversos reportes, terminó con el capitán argentino retando al jugador del New York City FC para continuar la discusión tras el pitazo final.
La situación se desencadenó cuando Rodrigo de Paul reclamó una tarjeta amarilla para un rival. Ese gesto molestó a Maxi Moralez, quien inmediatamente inició un intercambio de palabras con el mediocampista del Inter Miami. La disputa subió de tono al punto de que ambos comenzaron a echarse en cara su pasado en Racing, club del que surgieron profesionalmente.
Allí fue cuando, según la reconstrucción del periodista Martín Amestoy en PicadoTV, comenzaron a volar frases que elevaron aún más la tensión. De Paul habría respondido con un duro reproche: “Cerrá el culo que a vos te rajaron de Racing de una patada en el culo”, lo que no hizo más que encender a Moralez.
El futbolista del New York City replicó: “Para que te echen hay que tener la valentía de ir al club y dar la cara como lo hice yo”, recordándole al campeón del mundo que su partida del club de Avellaneda había sido diferente. La réplica fue aún más polémica cuando De Paul, según la versión difundida, contestó: “A Racing voy cuando quiero y, si quiero, lo compro”.
El intercambio siguió subiendo de temperatura. Moralez lanzó una acusación directa: “Sos un cagón que no fuiste a ganar la Libertadores y con 30 años preferiste venirte de vacaciones a Miami”, frase que terminó de encender el ambiente. En ese momento intervino Messi para intentar frenar la escalada verbal y pedir respeto por su compañero.
Sin embargo, lejos de amedrentarse, Moralez contraatacó con la frase que dio la vuelta al mundo: “Disculpa, yo pensé él (De Paul) era mamadera tuya y no tú (Messi) la mamadera de él”. Ese comentario, según el relato, hizo estallar al capitán argentino, que lo desafió a continuar la discusión fuera del vestuario: la "Pulga" le pidió que lo esperara tras el encuentro, aunque finalmente aquel enfrentamiento cara a cara no ocurrió.
Lo que sí quedó claro es que, más allá del abultado resultado, el partido dejó una historia inesperada que se transformó en uno de los episodios más comentados de la MLS.
