La esperanzadora frase de Lionel Messi sobre el Mundial 2026: "Este grupo lo va a volver a intentar"

Además de hablar del presente de la Scaloneta, Messi también se detuvo en uno de los personajes más influyentes de su carrera. En la antesala de la final que disputará con Inter Miami ante Vancouver Whitecaps por la MLS, eligió a Pep Guardiola como el entrenador más determinante de su trayectoria. “Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos”, señaló.

Con esa doble mirada -la del presente inmediato con Argentina y la del legado que lleva consigo- la "Pulga" se prepara para un nuevo desafío mundialista, donde la confianza convive con la prudencia y cada paso puede alterar la historia.