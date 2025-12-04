La esperanzadora frase de Lionel Messi sobre el Mundial 2026: "Este grupo lo va a volver a intentar"
El capitán argentino analizó el desafío que se viene: confía en que el equipo volverá a repetir el título, aunque insistió en que los detalles pueden definir cualquier destino.
Lionel Messi atraviesa la antesala del Mundial 2026 con una mezcla de entusiasmo, serenidad y un fuerte sentido de responsabilidad. Como líder indiscutido del plantel, volvió a dejar claro que la Selección Argentina encarará la próxima Copa del Mundo con la misma ambición que en Qatar, aunque subrayó que la competición siempre tiene un componente de imprevisibilidad que no se puede pasar por alto.
En diálogo con ESPN y a horas del sorteo de grupos que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre, el capitán se mostró confiado en las posibilidades del equipo, sin caer en triunfalismos ni dar nada por sentado. En su análisis, destacó que la Argentina llega con un espíritu competitivo muy sólido, capaz de presentarse en Estados Unidos, México y Canadá con la convicción de defender la corona con el mismo compromiso que en 2022.
“Sí, la Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear”, expresó, dejando en evidencia que la mentalidad del plantel se mantiene intacta. Sin embargo, también remarcó que en un torneo así incluso lo más mínimo puede definir un resultado: “Después por pequeños detalles pódés quedar afuera, un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar y quedaste eliminado, perder en los penales...”.
Para graficar esa fragilidad que implica cada partido mundialista, el rosarino volvió sobre lo sucedido en Qatar, cuando Argentina dominó tanto a Países Bajos como a Francia, pero terminó resolviendo ambos cruces en los penales. Allí, destacó una vez más la presencia de Emiliano "Dibu" Martínez, una figura decisiva en las definiciones desde los doce pasos.
“Nosotros tanto contra Holanda como contra Francia fuimos muy superiores y terminamos yendo a los penales; después tuvimos a la bestia del Dibu que nos hizo ganar, pero puede ser llegar a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial”, insistió, dejando claro que el camino hacia el título siempre depende de múltiples factores.
Además de hablar del presente de la Scaloneta, Messi también se detuvo en uno de los personajes más influyentes de su carrera. En la antesala de la final que disputará con Inter Miami ante Vancouver Whitecaps por la MLS, eligió a Pep Guardiola como el entrenador más determinante de su trayectoria. “Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos”, señaló.
Con esa doble mirada -la del presente inmediato con Argentina y la del legado que lleva consigo- la "Pulga" se prepara para un nuevo desafío mundialista, donde la confianza convive con la prudencia y cada paso puede alterar la historia.
