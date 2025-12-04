Lionel Messi opinó sobre la vuelta de Leandro Paredes a Boca: "Acomodó al equipo"

Leandro Paredes no solo se ganó la titularidad absoluta en Boca, sino también elogios de peso. Lionel Messi, en diálogo con ESPN, analizó el regreso de su “amigo” al Xeneize y aseguró que “le dio un cambio grande” al funcionamiento del equipo. “Boca se hizo muy fuerte, sobre todo de local, y gran parte de todo esto es por él: por el juego que le da, supo acomodar el equipo dentro de la cancha”, afirmó el capitán de la Selección Argentina.