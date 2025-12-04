Lionel Messi opinó sobre la vuelta de Leandro Paredes a Boca: "Acomodó al equipo"
El capitán de la Selección Argentina analizó la vuelta del volante al Xeneize, valoró su influencia futbolística y grupal y resaltó cómo transformó al equipo.
Leandro Paredes no solo se ganó la titularidad absoluta en Boca, sino también elogios de peso. Lionel Messi, en diálogo con ESPN, analizó el regreso de su “amigo” al Xeneize y aseguró que “le dio un cambio grande” al funcionamiento del equipo. “Boca se hizo muy fuerte, sobre todo de local, y gran parte de todo esto es por él: por el juego que le da, supo acomodar el equipo dentro de la cancha”, afirmó el capitán de la Selección Argentina.
La valoración del mejor jugador del mundo coincide con el crecimiento del equipo de Claudio Úbeda, que atraviesa una racha de seis triunfos consecutivos con Paredes como eje del mediocampo. Su claridad con la pelota y su capacidad para ordenar al equipo lo volvieron una pieza indispensable en el nuevo esquema.
La influencia dentro del grupo Xeneize
Messi también destacó el rol humano y la incidencia de Paredes en el vestuario, un aspecto que considera tan valioso como su rendimiento futbolístico. “Lo he hablado con él”, contó, para luego remarcar que el volante aportó mucho a nivel grupo. “Se llevan muy bien y eso también se nota. A la hora de los momentos duros también es importante que se esté de esa manera”, expresó.
Ese liderazgo se refleja tanto en el día a día del Boca Predio como fuera de la cancha. Paredes reveló que al menos una vez por semana reúne al plantel en su casa para comer asados y reforzar la unión interna, una práctica que ya le reconocieron compañeros como Exequiel Zeballos, Agustín Marchesín y Ayrton Costa.
Messi cerró su reflexión con un mensaje personal: “La verdad que me alegra, porque es un chico que es un amigo, lo quiero mucho, compartí equipo con él. Sé que tenía muchas ganas de volver a Boca; y que le esté yendo bien, mucho mejor”. Una frase que resume el respaldo absoluto del capitán a uno de los hombres más importantes del presente Xeneize.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario