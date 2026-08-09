El video de Messi hablando con su papá Jorge tras ganar la Copa América que hoy emociona más que nunca

La escena de Leo sentado sobre el césped del Maracaná, todavía emocionado por el título y hablando por teléfono con su familia, volvió a viralizarse en redes sociales tras conocerse la muerte de Jorge. Y hoy, inevitablemente, la imagen se observa de otra manera. Ya no es solamente el recuerdo de una noche histórica para el fútbol argentino. Es también la imagen de un hijo intentando compartir con su papá uno de los días más felices de su vida.