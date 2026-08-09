El video de Messi hablando con su papá Jorge tras ganar la Copa América que hoy emociona más que nunca
Tras conocerse la muerte de Jorge Messi a los 68 años, volvió a viralizarse una imagen de aquella noche en el Maracaná, cuando Lionel levantó su primer título con la Selección Argentina.
La muerte de Jorge Messi, a los 68 años, generó una enorme conmoción en el mundo del fútbol y, especialmente, en Rosario. En las últimas horas volvió a circular un video de Lionel Messi junto a su teléfono después de conquistar la Copa América 2021 y, por el contexto actual, la imagen adquirió un significado todavía más especial.
Aquella noche del 10 de julio de 2021, la Selección Argentina venció 1-0 a Brasil en el Maracaná y Lionel Messi consiguió finalmente su primer título con la Mayor. Después de tantos años de frustraciones, el capitán pudo levantar un trofeo con la camiseta argentina. En medio de los festejos, todavía sobre el césped y con la camiseta de campeón, Messi tomó su teléfono para comunicarse con sus seres queridos y compartir con ellos uno de los momentos más importantes de su carrera.
Entre esas comunicaciones estuvo Jorge Messi, su padre y representante, quien lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol y fue una de las figuras fundamentales en el camino que llevó a Lionel desde Rosario hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
La escena de Leo sentado sobre el césped del Maracaná, todavía emocionado por el título y hablando por teléfono con su familia, volvió a viralizarse en redes sociales tras conocerse la muerte de Jorge. Y hoy, inevitablemente, la imagen se observa de otra manera. Ya no es solamente el recuerdo de una noche histórica para el fútbol argentino. Es también la imagen de un hijo intentando compartir con su papá uno de los días más felices de su vida.
Jorge estuvo presente durante buena parte de ese recorrido y fue una de las personas que acompañó a Messi en los momentos más difíciles y también en las grandes conquistas. Por eso, aquel llamado desde el césped del Maracaná, después de conseguir finalmente un título con la Selección, hoy emociona más que nunca.
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