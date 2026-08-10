Andrés Gariano explicó por qué el VAR no lo llamó por el penal que reclamó River ante Tigre

Gariano también detalló que los encargados del VAR observaron la jugada y llegaron a una conclusión similar a la que había tenido durante el partido. “Ellos lo chequearon y vieron lo mismo que yo había visto en cancha y por eso sostuvieron mi decisión inicial”, afirmó.

El árbitro reconoció que las decisiones forman parte de una tarea en la que pueden existir aciertos y errores, aunque sostuvo que en este caso recibió el respaldo del equipo arbitral encargado de la revisión tecnológica. “Yo tomo decisiones, a veces bien, a veces mal... Muchas veces me llaman de la cabina. Pero por lo que sé, la de hoy fue correcta porque el VAR me lo soportó, si no me lo hubieran indicado”, concluyó.

River atraviesa un momento crítico

La polémica arbitral se produce en un contexto especialmente complicado. El equipo volvió a perder y todavía no consiguió recuperarse durante el segundo semestre. La derrota frente a Tigre significó además la sexta caída consecutiva del conjunto dirigido por Coudet en competencias organizadas por la AFA.

El mal momento deportivo incrementó la repercusión de la jugada protagonizada por Correa. Para los hinchas, el penal reclamado podía haber cambiado el desarrollo de un encuentro que terminó favorable al conjunto de Victoria, mientras que desde el arbitraje sostienen que la revisión tecnológica confirmó que no correspondía sancionar la infracción.