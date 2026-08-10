Andrés Gariano explicó por qué el VAR no lo llamó por el penal que reclamó River ante Tigre
El árbitro se refirió a la polémica jugada sobre Ángel Correa en la derrota del Millonario por 1-0 y aseguró que la cabina revisó la acción antes de respaldar su decisión.
La derrota de River ante Tigre por 1-0 en Victoria dejó una fuerte discusión alrededor del arbitraje de Andrés Gariano. Más allá del resultado y del preocupante presente que atraviesa el equipo, una de las imágenes más cuestionadas del encuentro fue la acción ocurrida en el área del Matador que tuvo como protagonista a Ángel Correa. Desde el conjunto de Núñez reclamaron penal, pero el juez decidió continuar el juego y tampoco recibió un llamado del VAR para revisar personalmente la jugada.
Con el paso de las horas, la polémica se instaló entre los hinchas y también dentro del mundo del fútbol. Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido justamente hacia la decisión del juez de no acercarse al monitor para analizar nuevamente la acción. El árbitro, sin embargo, explicó que la cabina tecnológica había realizado su propia revisión y que, después de ese chequeo, coincidió con la determinación que había tomado en el campo de juego.
La jugada ocurrió a los 35 minutos del primer tiempo. En una ofensiva de la Banda Roja, Alan Barrionuevo y Andrés Banegas intervinieron para detener el avance de Correa dentro del área. Desde el lado del Millonario entendieron que el segundo defensor había cometido una infracción y reclamaron inmediatamente la sanción de un penal. Los futbolistas rodearon al árbitro y entre quienes discutieron con él estuvo Nicolás Otamendi, quien le cuestionó específicamente que no hubiera revisado la acción mediante el VAR.
La explicación de Andrés Gariano: ¿por qué no cobró penal para River ante Tigre?
Más de 24 horas después del encuentro, Gariano habló sobre la jugada y explicó qué ocurrió entre el campo de juego y la cabina tecnológica. Su versión apunta a que el VAR revisó la acción rápidamente y no encontró elementos suficientes para modificar el fallo original. “El VAR me lo confirmó rápido. No es que estuvo 3 minutos para confirmar una jugada. Lo bueno es que con el tema de los lesionados ahí en el campo le dimos más tiempo a la cabina para que trabaje”, explicó el árbitro en diálogo con ESPN.
Gariano también detalló que los encargados del VAR observaron la jugada y llegaron a una conclusión similar a la que había tenido durante el partido. “Ellos lo chequearon y vieron lo mismo que yo había visto en cancha y por eso sostuvieron mi decisión inicial”, afirmó.
El árbitro reconoció que las decisiones forman parte de una tarea en la que pueden existir aciertos y errores, aunque sostuvo que en este caso recibió el respaldo del equipo arbitral encargado de la revisión tecnológica. “Yo tomo decisiones, a veces bien, a veces mal... Muchas veces me llaman de la cabina. Pero por lo que sé, la de hoy fue correcta porque el VAR me lo soportó, si no me lo hubieran indicado”, concluyó.
River atraviesa un momento crítico
La polémica arbitral se produce en un contexto especialmente complicado. El equipo volvió a perder y todavía no consiguió recuperarse durante el segundo semestre. La derrota frente a Tigre significó además la sexta caída consecutiva del conjunto dirigido por Coudet en competencias organizadas por la AFA.
El mal momento deportivo incrementó la repercusión de la jugada protagonizada por Correa. Para los hinchas, el penal reclamado podía haber cambiado el desarrollo de un encuentro que terminó favorable al conjunto de Victoria, mientras que desde el arbitraje sostienen que la revisión tecnológica confirmó que no correspondía sancionar la infracción.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario