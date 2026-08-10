El club que vio nacer a Lionel Messi recordó a Jorge: "Se sentaba y disfrutaba de sus hijos"

La imagen de Jorge acompañando a Lionel durante sus primeros pasos se convirtió con los años en parte de la historia de Grandoli. El pequeño Messi que jugaba en Rosario terminaría construyendo una trayectoria internacional extraordinaria, pero sus comienzos permanecieron ligados a aquel club de barrio.

El mensaje de despedida de Abanderado Grandoli

Desde la institución también publicaron un mensaje dedicado especialmente a la familia Messi luego de conocerse la noticia. “Desde Club Grandoli acompañamos con profundo dolor a Lionel Messi y a toda su familia por el fallecimiento de su papá, Jorge Messi. Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial”, expresaron.

La institución también destacó el orgullo que representa mantener ese vínculo con la familia del capitán argentino. Bustos lo resumió de manera contundente: “De acá salió el mejor jugador de la historia. Es una alegría enorme que Lionel haya pisado este césped. Tenemos la tranquilidad de seguir trabajando para que Grandoli siga creciendo”.

El club cerró su despedida con otro mensaje dirigido directamente a Lionel: “Hoy, desde Grandoli, te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia. Que descanses en paz”.