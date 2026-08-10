El club que vio nacer a Lionel Messi recordó a Jorge: "Se sentaba y disfrutaba de sus hijos"
Ramiro Bustos, presidente de Abanderado Grandoli, recordó el paso de la familia Messi por la institución rosarina y destacó el papel de Jorge durante los primeros años.
La muerte de Jorge Messi, ocurrida a los 68 años en Rosario, provocó numerosas muestras de afecto hacia la familia del capitán de la Selección Argentina. Entre los lugares que expresaron su pesar estuvo Abanderado Grandoli, el club rosarino donde Lionel Messi dio sus primeros pasos en el fútbol y donde su padre tuvo un papel fundamental durante aquella etapa inicial.
El vínculo entre Jorge y Grandoli quedó marcado para siempre por los primeros años deportivos de Lionel. Antes de convertirse en una figura mundial, el actual capitán argentino fue un niño que llegó al club siguiendo los pasos de sus hermanos Rodrigo y Matías. Allí comenzó a desarrollar una relación con la pelota que con el paso del tiempo terminaría transformándolo en uno de los futbolistas más importantes de la historia.
Ramiro Bustos, actual presidente de Abanderado Grandoli, contó cómo recibió la noticia del fallecimiento de Jorge y recordó inmediatamente la relación que tuvo con la institución. “Me enteré (de la muerte) ayer a al mañana cuando me desperté. Me dijo mi esposa, un canal de Rosario lo mencionó y automáticamente pusimos a disposición el club para lo que fuera”, explicó en declaraciones televisivas.
Jorge Messi, entrenador de Lionel en sus primeros años
La historia de Lionel en Grandoli comenzó acompañando a sus hermanos mayores. Sin embargo, rápidamente Jorge Messi asumió un rol mucho más importante dentro de aquella experiencia deportiva: además de ser su padre, se convirtió en uno de sus entrenadores. Bustos explicó cómo fue aquel recorrido dentro de la institución: “Jorge trae a sus hijos Rodrigo y Matías. Después arranca Lionel. El primer año lo dirige (Salvador) Aparicio y después lo dirige Jorge, que ganó todo con Lionel en la categoría”.
El dirigente destacó especialmente la personalidad que tenía Jorge en aquellos tiempos. Según los recuerdos que quedaron en el club, se trataba de una persona tranquila, que acompañaba a sus hijos sin buscar protagonismo. “Cuentan que era muy reservado y tranquilo. Se sentaba y disfrutaba de sus hijos. Así debería ser hoy en todos los clubes: la forma que tenía él, (deberíamos) tenerla todos hoy”, sostuvo.
La imagen de Jorge acompañando a Lionel durante sus primeros pasos se convirtió con los años en parte de la historia de Grandoli. El pequeño Messi que jugaba en Rosario terminaría construyendo una trayectoria internacional extraordinaria, pero sus comienzos permanecieron ligados a aquel club de barrio.
El mensaje de despedida de Abanderado Grandoli
Desde la institución también publicaron un mensaje dedicado especialmente a la familia Messi luego de conocerse la noticia. “Desde Club Grandoli acompañamos con profundo dolor a Lionel Messi y a toda su familia por el fallecimiento de su papá, Jorge Messi. Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial”, expresaron.
La institución también destacó el orgullo que representa mantener ese vínculo con la familia del capitán argentino. Bustos lo resumió de manera contundente: “De acá salió el mejor jugador de la historia. Es una alegría enorme que Lionel haya pisado este césped. Tenemos la tranquilidad de seguir trabajando para que Grandoli siga creciendo”.
El club cerró su despedida con otro mensaje dirigido directamente a Lionel: “Hoy, desde Grandoli, te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia. Que descanses en paz”.
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