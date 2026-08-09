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Los mensajes de aliento que dejó la gente para Lionel Messi tras la muerte de su padre

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Vecinos e hinchas se acercaron hasta las inmediaciones del cementerio El Prado para acompañar al capitán de la Selección Aegentina y a su familia.

Los mensajes de aliento que dejó la gente para Lionel Messi tras la muerte de su padre

Los mensajes de aliento que dejó la gente para Lionel Messi tras la muerte de su padre
Los mensajes de aliento que dejó la gente para Lionel Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi regresó este domingo a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió a los 68 años. La ceremonia se realizó de manera íntima en el cementerio El Prado, ubicado en las afueras de la ciudad, y contó con la presencia de familiares y allegados del histórico representante del futbolista.

Mientras la familia atravesaba el momento en privado, vecinos e hinchas se acercaron hasta las inmediaciones del predio para hacerles llegar su acompañamiento. Sin poder ingresar al lugar, dejaron carteles, flores y camisetas con el número 10 como muestra de afecto hacia el capitán argentino.

Los mensajes de aliento que dej&oacute; la gente para Lionel Messi tras la muerte de su padre

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“Fuerza, Leo”: los mensajes para Messi en Rosario

Entre los carteles que aparecieron durante la mañana se pudieron leer distintas frases dirigidas especialmente a Lionel Messi y a sus seres queridos. “Fuerza Leo”, “Fuerza familia Messi” y “Te acompañamos en este momento” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

También hubo coronas de flores y camisetas de la Selección argentina con el número 10, en una muestra de cariño que se sumó a los homenajes realizados durante el fin de semana en distintos estadios del país y del exterior.

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El futbolista llegó a Rosario acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. También estuvieron presentes su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol.

La despedida se llevó adelante bajo un importante operativo de seguridad y con un fuerte pedido de preservar la intimidad de la familia. Una vez finalizada la ceremonia, cerca de las 13, los familiares y allegados se retiraron del cementerio sin realizar declaraciones.

Durante su permanencia en el predio se difundieron imágenes de Lionel Messi caminando por el lugar, con gesto serio y visiblemente afectado por la muerte de su padre.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y en la carrera del futbolista. Tras conocerse su fallecimiento, clubes, organismos deportivos, jugadores e hinchas de distintos lugares del mundo expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo a Lionel y a toda la familia.

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