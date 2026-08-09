Los mensajes de aliento que dejó la gente para Lionel Messi tras la muerte de su padre

La despedida se llevó adelante bajo un importante operativo de seguridad y con un fuerte pedido de preservar la intimidad de la familia. Una vez finalizada la ceremonia, cerca de las 13, los familiares y allegados se retiraron del cementerio sin realizar declaraciones.

Durante su permanencia en el predio se difundieron imágenes de Lionel Messi caminando por el lugar, con gesto serio y visiblemente afectado por la muerte de su padre.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y en la carrera del futbolista. Tras conocerse su fallecimiento, clubes, organismos deportivos, jugadores e hinchas de distintos lugares del mundo expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo a Lionel y a toda la familia.