Los mensajes de aliento que dejó la gente para Lionel Messi tras la muerte de su padre
Vecinos e hinchas se acercaron hasta las inmediaciones del cementerio El Prado para acompañar al capitán de la Selección Aegentina y a su familia.
Lionel Messi regresó este domingo a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió a los 68 años. La ceremonia se realizó de manera íntima en el cementerio El Prado, ubicado en las afueras de la ciudad, y contó con la presencia de familiares y allegados del histórico representante del futbolista.
Mientras la familia atravesaba el momento en privado, vecinos e hinchas se acercaron hasta las inmediaciones del predio para hacerles llegar su acompañamiento. Sin poder ingresar al lugar, dejaron carteles, flores y camisetas con el número 10 como muestra de afecto hacia el capitán argentino.
“Fuerza, Leo”: los mensajes para Messi en Rosario
Entre los carteles que aparecieron durante la mañana se pudieron leer distintas frases dirigidas especialmente a Lionel Messi y a sus seres queridos. “Fuerza Leo”, “Fuerza familia Messi” y “Te acompañamos en este momento” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.
También hubo coronas de flores y camisetas de la Selección argentina con el número 10, en una muestra de cariño que se sumó a los homenajes realizados durante el fin de semana en distintos estadios del país y del exterior.
El futbolista llegó a Rosario acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. También estuvieron presentes su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol.
La despedida se llevó adelante bajo un importante operativo de seguridad y con un fuerte pedido de preservar la intimidad de la familia. Una vez finalizada la ceremonia, cerca de las 13, los familiares y allegados se retiraron del cementerio sin realizar declaraciones.
Durante su permanencia en el predio se difundieron imágenes de Lionel Messi caminando por el lugar, con gesto serio y visiblemente afectado por la muerte de su padre.
Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y en la carrera del futbolista. Tras conocerse su fallecimiento, clubes, organismos deportivos, jugadores e hinchas de distintos lugares del mundo expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo a Lionel y a toda la familia.
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