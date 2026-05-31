El video de Rodrigo De Paul en el show de Tini en Perú a días del Mundial 2026: ¿fumando un vaper?

Preocupación en redes por el video de Rodrigo De Paul a dos semanas del Mundial 2026

La actitud del volante de la Scaloneta no pasó desapercibida para los hinchas argentinos, quienes rápidamente manifestaron su descontento y preocupación.

El principal eje del debate gira en torno a los estrictos cuidados físicos que se esperan de los futbolistas de élite de cara a la Copa del Mundo, un certamen que está a la vuelta de la esquina y que exige el máximo rendimiento atlético.

Hasta el momento, ni el jugador ni el entorno de la cantante se pronunciaron sobre las imágenes que continúan multiplicándose en las plataformas digitales, en lo que representa un dolor de cabeza inesperado para el cuerpo técnico nacional en el cierre de la preparación.