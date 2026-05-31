El video de Rodrigo De Paul en el show de Tini en Perú a días del Mundial 2026: ¿fumando un vaper?
El mediocampista de la Selección Argentina acompañó a su pareja en Lima antes de sumarse a la delegación. Un video generó controversia en las redes.
A solo dos semanas del pitazo inicial del Mundial 2026, Rodrigo De Paul quedó en el centro de la escena mediática tras la viralización de un video este domingo. Las imágenes, capturadas el sábado por la noche durante el multitudinario recital que brindó su pareja, Tini Stoessel, en Lima, no tardaron en generar una fuerte controversia en las redes sociales.
En los fragmentos difundidos por los propios asistentes al show en la capital peruana, se lo puede ver al mediocampista de la Selección Argentina disfrutando del concierto desde un sector preferencial.
Sin embargo, el foco de la polémica se instaló debido a que el futbolista aparece sosteniendo un vaso de gran tamaño y, en un momento determinado, realiza un movimiento para cubrirse el rostro con el aparente objetivo de vapear (fumar con un cigarrillo electrónico).
Preocupación en redes por el video de Rodrigo De Paul a dos semanas del Mundial 2026
La actitud del volante de la Scaloneta no pasó desapercibida para los hinchas argentinos, quienes rápidamente manifestaron su descontento y preocupación.
El principal eje del debate gira en torno a los estrictos cuidados físicos que se esperan de los futbolistas de élite de cara a la Copa del Mundo, un certamen que está a la vuelta de la esquina y que exige el máximo rendimiento atlético.
Hasta el momento, ni el jugador ni el entorno de la cantante se pronunciaron sobre las imágenes que continúan multiplicándose en las plataformas digitales, en lo que representa un dolor de cabeza inesperado para el cuerpo técnico nacional en el cierre de la preparación.
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