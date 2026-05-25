Tini Stoessel sorprendió a Rodrigo De Paul con un romántico mensaje de cumpleaños: "Me cambiaste la vida"

El nuevo cumpleaños del futbolista aparece, además, como otro momento simbólico para la pareja, que hoy se muestra más unida que nunca y proyectando el futuro juntos. Entre gestos románticos, viajes y apariciones compartidas, Tini y Rodrigo siguen afianzándose como una de las duplas más comentadas y queridas del espectáculo y el deporte.

Además, el romántico intercambio no pasó inadvertido entre sus seguidores, que rápidamente inundaron las redes con mensajes de cariño, felicitaciones y comentarios celebrando el gran presente de la pareja.