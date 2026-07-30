La enfermería de River: tres jugadores terminaron lesionados ante Gimnasia

El tercer afectado fue Mauro Arambarri. El mediocampista uruguayo recibió un fuerte pisotón en el tobillo izquierdo durante la primera etapa y no salió a disputar el complemento. Los médicos le diagnosticaron un esguince y su evolución será monitoreada día a día.

Las lesiones terminaron de completar una jornada para el olvido para River. El equipo acumula dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, ambas sin convertir goles, y llega golpeado tras la eliminación frente a Aldosivi en la Copa Argentina. En Núñez crece la preocupación. Los resultados no aparecen, el rendimiento está lejos de lo esperado y ahora las lesiones amenazan con complicar aún más el comienzo del ciclo de Eduardo Coudet.