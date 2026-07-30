La enfermería de River: tres jugadores terminaron lesionados ante Gimnasia
Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri no pudieron completar el partido en La Plata y serán sometidos a estudios médicos: todos los detalles.
La derrota por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata dejó mucho más que preocupación en River. Además de profundizar el mal momento futbolístico del equipo, Eduardo Coudet terminó la noche con tres futbolistas lesionados: Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri.
El panorama más inquietante es el del defensor. El lateral izquierdo sintió una molestia en el isquiotibial derecho a los 15 minutos del segundo tiempo y debió abandonar el campo de juego. En su lugar ingresó el juvenil Facundo González. Aunque todavía restan los estudios médicos, en el Millonario temen que se trate de un desgarro.
De confirmarse, el campeón del mundo se perdería varios encuentros en un momento delicado para el equipo. La situación también deja expuesta una de las principales carencias del plantel, ya que Matías Viña, habitual alternativa en el puesto, continúa apartado junto al grupo de jugadores prescindibles.
Acuña, Correa y Arambarri terminaron con molestias: ¿llegan al próximo partido de River?
La lesión de Acuña, además, podría acelerar la búsqueda de un refuerzo. El principal apuntado es Francisco Ortega, actualmente en Olympiacos. River ya presentó una oferta cercana a los 4,5 millones de dólares, aunque el club griego pretende alrededor de cinco millones para liberar al futbolista.
Por otra parte, Ángel Correa tampoco pudo completar el encuentro. En su primera titularidad con la camiseta del Millonario, el delantero sufrió un traumatismo en el muslo derecho y terminó observando el resto del partido desde el banco de suplentes con hielo sobre la zona afectada. Si bien el diagnóstico inicial no indica una lesión muscular, será sometido a estudios para descartar cualquier complicación y determinar si podrá estar disponible en los próximos compromisos.
El tercer afectado fue Mauro Arambarri. El mediocampista uruguayo recibió un fuerte pisotón en el tobillo izquierdo durante la primera etapa y no salió a disputar el complemento. Los médicos le diagnosticaron un esguince y su evolución será monitoreada día a día.
Las lesiones terminaron de completar una jornada para el olvido para River. El equipo acumula dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, ambas sin convertir goles, y llega golpeado tras la eliminación frente a Aldosivi en la Copa Argentina. En Núñez crece la preocupación. Los resultados no aparecen, el rendimiento está lejos de lo esperado y ahora las lesiones amenazan con complicar aún más el comienzo del ciclo de Eduardo Coudet.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario