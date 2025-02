El video viral de Franco Colapinto con unas fanáticas tras su primera prueba con Alpine

Franco Colapinto debutó con su Alpine y se viralizó un video con sus fanátios

Luego de pasar el día realizando pruebas en Montmeló, Colapinto fue sorprendido por un grupo de seguidoras que lo esperaba a la salida del circuito. Siempre dispuesto a interactuar con sus fans, el piloto detuvo su auto para firmar autógrafos y sacarse fotos.

colapinto 1.mp4

En uno de esos momentos, una de las fanáticas grabó un video que no tardó en hacerse viral. En las imágenes se puede ver a Franco tomando el teléfono de la joven para sacarse una selfie. Sin embargo, al notar que la chica le comentaba que ella no había salido bien en la foto, no dudó en bromear: “¡¿Cómo que no salí, boluda?! ¡Salió mi cara entera!”, exclamó entre risas.

El comentario desató la carcajada del grupo, generando un momento de complicidad que fue celebrado por los presentes y miles de usuarios en redes sociales.

colapinto 2.mp4

Tras el divertido cruce, Colapinto siguió compartiendo con sus fans. Una de ellas le acercó una camiseta y un marcador para que la firmara. Luego de agradecer el gesto, Franco se preparaba para marcharse cuando algo inesperado captó su atención.

“¡Qué lindo perrito! ¡Re fachero!”, exclamó al ver a un pequeño Yorkshire Terrier entre la multitud. Con una sonrisa, le hizo unos gestos con la mano al perro antes de subirse a su Alpine A110 y despedirse del público.

colapinto.mp4