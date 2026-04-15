Qué hace Franco Colapinto con Alpine antes de su esperada exhibición en Buenos Aires

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Franco Colapinto en Buenos Aires: expectativa por su presentación con un Lotus E30

El próximo 26 de abril, Colapinto formará parte de una exhibición en las calles de Buenos Aires, un evento que promete convocar a miles de fanáticos del automovilismo y que lo tendrá como una de las grandes atracciones. Al respecto, el argentino valoró: "Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida".

Y agregó: "Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial".

El contacto reciente con el auto en Silverstone no solo le permite llegar con ritmo, sino también afianzar su adaptación a la dinámica de la Fórmula 1. Para Colapinto, cada kilómetro cuenta en un camino que lo tiene como uno de los grandes proyectos del automovilismo argentino a nivel internacional.

hinchas argentinos colapinto

Precios de entradas para Franco Colapinto en Buenos Aires

Motorolla Grand Stand Dorrego: $180.000

Latin Securitie Grandstand Libertador: $180.000

Mercado Libre Grandstand Monumento: $180.000

YPF Energía Argentina Trackside Sarmient: $180.000