Qué hace Franco Colapinto con Alpine antes de su esperada exhibición en Buenos Aires
El piloto argentino completó una jornada de filmación con Alpine en el circuito británico y se prepara para ser protagonista ante el público local.
La cuenta regresiva para la exhibición en Buenos Aires ya comenzó y Franco Colapinto dio un paso clave en su preparación. El joven talento nacional de la Fórmula 1, uno de los 22 pilotos más importantes del mundo, fue parte de una jornada especial en Silverstone Circuit, donde el equipo Alpine F1 Team llevó adelante un “filming day” con fines promocionales y audiovisuales.
Durante la actividad, Colapinto tuvo la oportunidad de subirse al monoplaza A526, en una experiencia que, si bien no corresponde a un test oficial, resulta fundamental para sumar rodaje y sensaciones al volante. Este tipo de jornadas están reguladas por la FIA y permiten un máximo de 200 kilómetros en pista, distancia que el argentino completó utilizando neumáticos de demostración provistos por Pirelli.
El “filming day” es una instancia que los equipos aprovechan principalmente para generar contenido institucional, publicitario y para redes sociales. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de verificar el funcionamiento general del auto en condiciones reales, algo especialmente valioso en el arranque de la temporada.
Para Alpine, se trató de la segunda jornada de este tipo en 2026. La anterior había tenido lugar también en Silverstone, a comienzos de año, con Pierre Gasly al volante en el estreno del monoplaza. En esta ocasión, el protagonismo fue para Colapinto, que sigue sumando experiencia dentro de la estructura del equipo.
Desde la base de Enstone, la escudería continúa evaluando el rendimiento del auto tras un inicio de campeonato exigente, que incluyó varias carreras en un corto período y tuvo como última escala el Gran Premio de Japón. En ese contexto, cada oportunidad en pista resulta clave para ajustar detalles y seguir evolucionando. Más allá del trabajo técnico, la mirada del piloto argentino también está puesta en lo que será su presentación en casa.
Franco Colapinto en Buenos Aires: expectativa por su presentación con un Lotus E30
El próximo 26 de abril, Colapinto formará parte de una exhibición en las calles de Buenos Aires, un evento que promete convocar a miles de fanáticos del automovilismo y que lo tendrá como una de las grandes atracciones. Al respecto, el argentino valoró: "Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida".
Y agregó: "Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial".
El contacto reciente con el auto en Silverstone no solo le permite llegar con ritmo, sino también afianzar su adaptación a la dinámica de la Fórmula 1. Para Colapinto, cada kilómetro cuenta en un camino que lo tiene como uno de los grandes proyectos del automovilismo argentino a nivel internacional.
Precios de entradas para Franco Colapinto en Buenos Aires
- Motorolla Grand Stand Dorrego: $180.000
- Latin Securitie Grandstand Libertador: $180.000
- Mercado Libre Grandstand Monumento: $180.000
- YPF Energía Argentina Trackside Sarmient: $180.000
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