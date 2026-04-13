Dónde comprar las entradas para ir a ver a Franco Colapinto: cuándo y a cuánto
El piloto argentino protagonizará una exhibición única en Palermo y crece la expectativa por la apertura de la venta de tickets para los sectores exclusivos.
La fiebre por la máxima categoría del automovilismo mundial se traslada a las calles porteñas. El esperado evento, que tendrá como protagonista estelar a Franco Colapinto, permitirá a los fanáticos disfrutar del espectáculo desde ubicaciones privilegiadas.
La pasión por el automovilismo tendrá una cita especial en Buenos Aires con la esperada exhibición de Franco Colapinto, quien se presentará el próximo 26 de abril en un evento que promete ser histórico. En medio de un calendario de Fórmula 1 con menos actividad por la suspensión de algunas carreras, el joven piloto aprovechará para reencontrarse con el público argentino en un show que combinará velocidad y espectáculo.
Cuándo corre Franco Colapinto en Argentina
El piloto argentino Franco Colapinto correrá el 26 de abril por las calles de Buenos Aires.
Al respecto, el argentino valoró: "Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial".
Por dónde comprar entradas para Franco Colapinto
Las entradas para la exhibición de Franco Colapinto se compran por la plataforma Enigma, con la siguiente disposición:
Preventa:
Lunes 6 de abril - 16:00
- Pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés a través de Mercado Pago
Venta general:
Martes 7 de abril - 16:00
- Con todos los medios de pago a través de Mercado Pago. Podés seguir accediendo al beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago.
La jornada contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento:
- Un sector abierto y gratuito.
- Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.
- En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.
- El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.
Precios de entradas para Franco Colapinto en Buenos Aires
- Motorolla Grand Stand Dorrego: $180.000
- Latin Securitie Grandstand Libertador: $180.000
- Mercado Libre Grandstand Monumento: $180.000
- YPF Energía Argentina Trackside Sarmient: $180.000
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