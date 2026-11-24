Elecciones en Independiente: quiénes son los cinco candidatos y cómo quedaron las listas
Nakis, Gaudio, Sacco, González y Simón competirán el 13 de diciembre por la presidencia del Rojo, que tendrá una nueva conducción tras la salida de Grindetti.
Las elecciones en Independiente ya tienen a sus protagonistas: cinco listas competirán el domingo 13 de diciembre para definir al sucesor de Néstor Grindetti en la presidencia del club de Avellaneda. El dato central es que el oficialismo no presentará candidato, por lo que el Rojo tendrá una conducción nueva para el próximo mandato de cuatro años.
Los aspirantes son Luciano Nakis (Lista Roja), el extenista Gastón Gaudio (Gente de Independiente), Enrique Sacco (Movimiento Independiente Auténtico), Daniel González (Agrupación Independiente) y Adrián Héctor Simón (Auténticos Rojos).
Los candidatos y sus apoyos en Independiente
Nakis, actual prosecretario de la AFA, aparece entre los nombres con más peso de cara a los comicios. En su espacio sumó a Daniel Bertoni, ídolo del club, que en un principio iba a formar parte de Auténticos Rojos. Además, cuenta con el respaldo de Sergio "Kun" Agüero.
Gaudio, campeón de Roland Garros en 2004, encabeza Gente de Independiente, mientras que Sacco sumó a su armado a Puro Sentimiento Rojo, la agrupación de Fernando Montenegro. Daniel González representa a Agrupación Independiente, el espacio que condujo la institución hasta 2022 con Hugo Moyano como presidente.
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Las fórmulas de las cinco listas de Independiente
- Lista Roja: Luciano Nakis (presidente), Federico Di Pace (vice 1°) y Daniel Bertoni (vice 2°).
- Gente de Independiente: Gastón Gaudio (presidente), Fabio Fernández (vice 1°) y Lucas Brea (vice 2°).
- Agrupación Independiente: Daniel González (presidente), Alejandro Imbelloni (vice 1°) y Tomás Briganti (vice 2°).
- Auténticos Rojos: Adrián Héctor Simón (presidente), Ariel Canteros (vice 1°) y Diego Pérez Martínez (vice 2°).
- Movimiento Independiente Auténtico: Enrique Sacco (presidente), Sebastián Epelboim (vice 1°) y Hugo Lombardi (vice 2°).
La actual dirigencia llegó al club en 2022 con Fabián Doman como presidente, pero Doman renunció en abril de 2023 y Grindetti quedó a cargo de la gestión. Ni él ni ningún dirigente del oficialismo estará en las boletas, así que las elecciones en Independiente del 13 de diciembre cerrarán esa etapa y abrirán otra con un nuevo nombre al frente del club.
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