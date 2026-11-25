Boca sigue festejando: los pasacalles que aparecieron en las inmediaciones de la Bombonera
Boca presentará la Copa Sudamericana ante Independiente Rivadavia, por los octavos del Clausura, tras llegar a 19 títulos internacionales.
Boca vuelve a la Bombonera con la Copa Sudamericana y con un récord: es su título internacional número 19 y lo convierte en el máximo ganador del continente. El barrio ya lo celebra con pasacalles y carteles. Esta noche, a las 21, el Xeneize recibe a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura y compartirá el trofeo con su gente.
Los festejos empezaron afuera del estadio. En los alrededores de la Bombonera y de Casa Amarilla aparecieron pasacalles de agradecimiento al cuerpo técnico y a la comisión directiva, firmados por El jugador nº 12. En el frente del complejo se colgó la leyenda "El que más copas ganó".
El cartel del estadio que da a la calle también se sumó, con tres mensajes: "Campeón Sudamericano", "El que más copas ganó" y "El movimiento popular más grande del mundo".
IMPORTANTE: Boca busca seguir de fiesta: la formación de Arruabarrena para enfrentar a Independiente Rivadavia
Cómo será la fiesta de Boca con la Copa Sudamericana
El capitán Leandro Paredes saldrá al campo con el trofeo, el mismo que llevó desde el hotel de Barranquilla hasta el avión y el micro en el regreso al país. Todavía no está definido si la presentación será antes o después del partido.
Entre las opciones aparecen exhibir las 19 copas internacionales sobre el césped, volver a usar las camisetas con ese número que el plantel lució en Colombia y desplegar banderas, como en el recibimiento ante River de este año. Además, Independiente Rivadavia le hará el pasillo al campeón cuando salga a la cancha.
El "verdadero rey" y el dardo a Independiente
El club instaló en sus redes oficiales la consigna "El verdadero rey", junto con la frase "El que más copas ganó. 19 títulos internacionales". Es un mensaje para Independiente, con el que compartía la cima con 18 títulos. En su web, Boca tituló "El Rey de Copas".
El palmarés internacional del Xeneize:
- 6 Copas Libertadores
- 3 Copas Intercontinentales
- 4 Recopas Sudamericanas
- 3 Copas Sudamericanas
- 1 Supercopa
- 1 Copa Máster
- 1 Copa de Oro
Rodolfo Arruabarrena pidió disfrutar el título y volver enseguida al trabajo: "El camino sigue y quedan desafíos importantes por jugarse", escribió en su posteo. Si le gana a la Lepra mendocina, Boca pasa a los cuartos de final del Clausura y sigue en carrera por otro título. El 2-0 a Atlético Mineiro, con goles de Ascacibar y Merentiel, cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales.
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