Entre las opciones aparecen exhibir las 19 copas internacionales sobre el césped, volver a usar las camisetas con ese número que el plantel lució en Colombia y desplegar banderas, como en el recibimiento ante River de este año. Además, Independiente Rivadavia le hará el pasillo al campeón cuando salga a la cancha.

El "verdadero rey" y el dardo a Independiente

El club instaló en sus redes oficiales la consigna "El verdadero rey", junto con la frase "El que más copas ganó. 19 títulos internacionales". Es un mensaje para Independiente, con el que compartía la cima con 18 títulos. En su web, Boca tituló "El Rey de Copas".

El palmarés internacional del Xeneize:

6 Copas Libertadores

Copas Libertadores 3 Copas Intercontinentales

Copas Intercontinentales 4 Recopas Sudamericanas

Recopas Sudamericanas 3 Copas Sudamericanas

Copas Sudamericanas 1 Supercopa

Supercopa 1 Copa Máster

Copa Máster 1 Copa de Oro

Rodolfo Arruabarrena pidió disfrutar el título y volver enseguida al trabajo: "El camino sigue y quedan desafíos importantes por jugarse", escribió en su posteo. Si le gana a la Lepra mendocina, Boca pasa a los cuartos de final del Clausura y sigue en carrera por otro título. El 2-0 a Atlético Mineiro, con goles de Ascacibar y Merentiel, cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales.