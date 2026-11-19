Elecciones en la FIFA: los dos candidatos que buscarán destronar a Gianni Infantino en 2027
El actual presidente intentará extender su mandato por otros cuatro años, pero tendrá dos rivales confirmados y un tercer aspirante en carrera.
Gianni Infantino buscará continuar al frente de la FIFA en las elecciones de marzo de 2027, aunque tendrá competencia para renovar su mandato. Con el cierre del plazo de presentación de candidaturas, quedaron definidos los aspirantes que intentarán quedarse con la conducción del máximo organismo del fútbol internacional.
El dirigente suizo-italiano, que asumió en febrero de 2016 tras la salida de Joseph Blatter, tendrá como rivales a Kozo Tashima y Philippe Diallo. Infantino parte como favorito, pero sus adversarios buscarán aprovechar los cuestionamientos que recibió su administración.
Gianni Infantino va por otro mandato en la FIFA
Desde su llegada a la presidencia, impulsó modificaciones importantes en el fútbol internacional. Entre las principales decisiones se encuentran la ampliación del Mundial masculino de 32 a 48 selecciones, la incorporación del VAR y el incremento de los recursos destinados a las federaciones miembro.
También promovió cambios en el fútbol femenino, con un Mundial que pasó de 24 a 32 participantes en 2023 y un aumento considerable en los premios económicos. Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de críticas. Algunas decisiones institucionales y el manejo de determinados asuntos dentro de FIFA alimentaron las diferencias con distintos sectores del fútbol.
Kozo Tashima, el candidato japonés que busca un cambio
El dirigente japonés cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol asiático. Antes de dedicarse a la gestión deportiva fue futbolista, se desempeñó como delantero de Furukawa Electric y disputó siete partidos con la Selección de Japón. Después de retirarse en 1983, viajó a Alemania para formarse como entrenador en la Universidad del Deporte de Colonia.
Posteriormente condujo seleccionados juveniles japoneses y comenzó su recorrido dirigencial en la federación de su país. En 2016 asumió la presidencia de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), cargo que ocupó durante ocho años. También integra el Consejo de FIFA desde 2015 y tuvo diferentes responsabilidades en la Confederación Asiática.
Su candidatura tiene un carácter histórico: es el primer japonés que se presenta para competir por la presidencia de FIFA. Entre sus principales propuestas aparecen la transparencia, la integridad y la recuperación de la credibilidad institucional.
Philippe Diallo, la alternativa europea para enfrentar a Infantino
A diferencia de Tashima, la trayectoria del francés está vinculada principalmente con la administración y la representación de instituciones deportivas. Formado en Derecho y Ciencias Políticas, trabajó durante casi tres décadas en la Unión de Clubes Profesionales de Fútbol de Francia. También ocupó distintos cargos en la Liga de Fútbol Profesional y tuvo participación en organismos vinculados a FIFA.
En 2021 ingresó al comité ejecutivo de la Federación Francesa. Dos años después asumió su presidencia de manera interina tras la salida de Noël Le Graët y posteriormente fue elegido oficialmente. En 2024 consiguió la reelección y se incorporó al Comité Ejecutivo de UEFA. Diallo aparece como la alternativa respaldada por el fútbol europeo. Su discurso apunta a recuperar la confianza y la transparencia en la conducción internacional, con fuertes cuestionamientos a algunas decisiones de Infantino.
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