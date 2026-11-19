Posteriormente condujo seleccionados juveniles japoneses y comenzó su recorrido dirigencial en la federación de su país. En 2016 asumió la presidencia de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), cargo que ocupó durante ocho años. También integra el Consejo de FIFA desde 2015 y tuvo diferentes responsabilidades en la Confederación Asiática.

Su candidatura tiene un carácter histórico: es el primer japonés que se presenta para competir por la presidencia de FIFA. Entre sus principales propuestas aparecen la transparencia, la integridad y la recuperación de la credibilidad institucional.

Philippe Diallo, la alternativa europea para enfrentar a Infantino

A diferencia de Tashima, la trayectoria del francés está vinculada principalmente con la administración y la representación de instituciones deportivas. Formado en Derecho y Ciencias Políticas, trabajó durante casi tres décadas en la Unión de Clubes Profesionales de Fútbol de Francia. También ocupó distintos cargos en la Liga de Fútbol Profesional y tuvo participación en organismos vinculados a FIFA.

En 2021 ingresó al comité ejecutivo de la Federación Francesa. Dos años después asumió su presidencia de manera interina tras la salida de Noël Le Graët y posteriormente fue elegido oficialmente. En 2024 consiguió la reelección y se incorporó al Comité Ejecutivo de UEFA. Diallo aparece como la alternativa respaldada por el fútbol europeo. Su discurso apunta a recuperar la confianza y la transparencia en la conducción internacional, con fuertes cuestionamientos a algunas decisiones de Infantino.