Sorpresa en la FIFA: la UEFA presentó un candidato para competir contra Gianni Infantino
El presidente de la Federación Francesa de Fútbol recibió el respaldo unánime del organismo europeo para competir por la presidencia del máximo ente del fútbol mundial.
La UEFA confirmó que Philippe Diallo será su candidato para las elecciones presidenciales de la FIFA, en las que Gianni Infantino buscará renovar su mandato. La decisión se tomó durante una reunión del Comité Ejecutivo del organismo europeo, que respaldó por unanimidad al actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).
El organismo europeo destacó su recorrido dentro de las estructuras del fútbol y justificó la elección por su experiencia dirigencial. Los comicios se desarrollarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, y tendrán como uno de sus principales protagonistas al dirigente suizo, quien está al frente de la FIFA desde 2016.
Diallo, de 63 años, preside la FFF desde 2023 y recibió una invitación formal de las asociaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA para competir por el cargo.
¿Quién es Philippe Diallo, el candidato de la UEFA para la FIFA?
El dirigente francés cuenta con una extensa trayectoria en diferentes ámbitos de la actividad. Antes de llegar a la presidencia de la FFF, estuvo al frente de la organización que representa a los clubes profesionales de su país, integró la junta directiva de la liga francesa y trabajó en organismos de resolución de disputas de la FIFA.
Desde 2023 también forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA. En un comunicado, la entidad europea explicó que sus asociaciones nacionales consideran necesario impulsar cambios en la conducción del fútbol mundial. "En un contexto de seria preocupación por el rumbo de la FIFA, las asociaciones nacionales hicieron un llamamiento para renovar la unidad y la confianza dentro de la comunidad futbolística mundial", señaló el organismo.
Además, planteó la necesidad de que la FIFA priorice el desarrollo del fútbol en todas las regiones, garantice estándares elevados de gobernanza y fortalezca el vínculo con sus federaciones y confederaciones. La UEFA también expresó su confianza en Diallo para encabezar ese proceso. Su candidatura deberá ser ratificada formalmente por el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa.
Gianni Infantino buscará la reelección en la FIFA
El actual presidente de la FIFA, Infantino, intentará continuar en el cargo después de una década al frente de la institución. Para conseguirlo, cuenta con el respaldo de Sudamérica, África y Asia. La candidatura de Diallo representa la principal alternativa impulsada por Europa, que viene trabajando desde hace varios meses para consensuar un postulante capaz de competir contra el dirigente suizo.
Uno de los puntos de conflicto fue el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que contemplaba la posibilidad de vender parte de los derechos del Mundial a inversores externos y que finalmente fue retirada después de las críticas recibidas. Además de Diallo, el exfutbolista suizo Ramón Vega y Kozo Tashima, expresidente de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), también manifestaron su intención de presentarse.
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