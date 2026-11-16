Sorpresa en la FIFA: la UEFA presentó un candidato para competir contra Gianni Infantino

Además, planteó la necesidad de que la FIFA priorice el desarrollo del fútbol en todas las regiones, garantice estándares elevados de gobernanza y fortalezca el vínculo con sus federaciones y confederaciones. La UEFA también expresó su confianza en Diallo para encabezar ese proceso. Su candidatura deberá ser ratificada formalmente por el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa.

Gianni Infantino buscará la reelección en la FIFA

El actual presidente de la FIFA, Infantino, intentará continuar en el cargo después de una década al frente de la institución. Para conseguirlo, cuenta con el respaldo de Sudamérica, África y Asia. La candidatura de Diallo representa la principal alternativa impulsada por Europa, que viene trabajando desde hace varios meses para consensuar un postulante capaz de competir contra el dirigente suizo.

Uno de los puntos de conflicto fue el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que contemplaba la posibilidad de vender parte de los derechos del Mundial a inversores externos y que finalmente fue retirada después de las críticas recibidas. Además de Diallo, el exfutbolista suizo Ramón Vega y Kozo Tashima, expresidente de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), también manifestaron su intención de presentarse.