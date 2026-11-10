¿Puede Kiki Ramos volver a jugar para Argentina tras elegir a Haití? Esto dice la FIFA
El juvenil de Vélez ya representó a la Albiceleste en categorías formativas, pero decidió disputar la Copa del Mundo con el país en el que nació.
La decisión de Stephen "Kiki" Ramos de representar a Haití en el Mundial Sub-17 generó sorpresa en el fútbol argentino. El extremo de Vélez, que ya había integrado algunos combinados juveniles de la Selección Argentina, fue convocado por el país en el que nació para disputar la Copa del Mundo de la categoría.
Sin embargo, su elección no significa que haya cerrado definitivamente las puertas de la Albiceleste. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, un futbolista puede cambiar de asociación y volver a representar a otro seleccionado si cumple determinadas condiciones.
La normativa establece que para quedar definitivamente vinculado a una Selección Mayor, el jugador debe haber disputado minutos en tres partidos de la categoría absoluta organizados por la FIFA o por una confederación continental. Por ese motivo, su participación en un Mundial Sub-17 no le impediría elegir a la Argentina en el futuro.
El Mundial Sub-17 que jugará Kiki Ramos con Haití
La Federación Haitiana de Fútbol (FHF) confirmó la convocatoria del atacante a través de sus redes sociales y destacó su decisión de representar al país caribeño. "Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador del Vélez Sársfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17", comunicó la entidad.
Haití disputará la Copa del Mundo de Qatar, que se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Integrará el Grupo D junto a Francia, Arabia Saudita y Uruguay. Argentina, por su parte, también participará del certamen y compartirá el Grupo C con Australia, Dinamarca y Mozambique.
La historia de Kiki Ramos y su vínculo con Vélez
Nacido en Puerto Príncipe el 3 de abril de 2009, Ramos llegó a Buenos Aires luego de ser adoptado por una familia argentina. Su camino en el fútbol comenzó cuando tenía seis años: un vecino que había observado sus condiciones en los partidos del barrio lo incentivó a probarse en el Fortín.
Sus actuaciones en las divisiones inferiores del Fortín llamaron la atención de Diego Placente, quien le dio la oportunidad de jugar con los seleccionados juveniles argentinos.
En septiembre de 2026, el extremo firmó su primer contrato profesional, con vigencia hasta diciembre de 2028 y una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares. Su convocatoria para el Mundial Sub-17 con Haití representa un nuevo paso en su carrera, aunque todavía conserva la posibilidad reglamentaria de elegir a la Albiceleste en el futuro.
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