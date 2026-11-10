¿Puede Kiki Ramos volver a jugar para Argentina tras elegir a Haití? Esto dice la FIFA

La historia de Kiki Ramos y su vínculo con Vélez

Nacido en Puerto Príncipe el 3 de abril de 2009, Ramos llegó a Buenos Aires luego de ser adoptado por una familia argentina. Su camino en el fútbol comenzó cuando tenía seis años: un vecino que había observado sus condiciones en los partidos del barrio lo incentivó a probarse en el Fortín.

Sus actuaciones en las divisiones inferiores del Fortín llamaron la atención de Diego Placente, quien le dio la oportunidad de jugar con los seleccionados juveniles argentinos.

En septiembre de 2026, el extremo firmó su primer contrato profesional, con vigencia hasta diciembre de 2028 y una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares. Su convocatoria para el Mundial Sub-17 con Haití representa un nuevo paso en su carrera, aunque todavía conserva la posibilidad reglamentaria de elegir a la Albiceleste en el futuro.