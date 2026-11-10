Selección Argentina: los looks de los futbolistas en su llegada a Ezeiza
Los jugadores que faltaban llegaron al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección, que enfrentará a Uruguay el viernes 13 y a Costa Rica el martes 17.
La Selección Argentina terminó de armar su plantel este martes 10 de noviembre en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, y la llegada de los futbolistas dejó varios looks para mirar con atención.
La cuenta oficial de la Selección en Twitter publicó las imágenes de Enzo Fernández, Valentín Barco y José “Flaco” López, que se sumaron durante la mañana junto a Agustín Giay, Matías Soulé, Gerónimo Rulli y Exequiel Palacios. Todos llegaron antes del primer entrenamiento formal de Lionel Scaloni pensando en Uruguay y Costa Rica.
Los looks de los futbolistas de la Selección Argentina en su llegada a Ezeiza
Enzo Fernández combinó un estilo relajado con detalles de lujo. Llegó con una campera caqui de cuello oscuro, remera blanca, pantalón ancho negro y mocasines de charol. Lo completó con anteojos de sol, reloj y un neceser de Gucci en la mano. Valentín Barco eligió una combinación más clásica. Llevó un saquito negro de lana con botones sobre una remera blanca, pantalón gris de vestir con pinzas y un aro. Entró con su bolso negro y una pelota.
José “Flaco” López fue por un aire universitario. Se puso un buzo rugby de Lacoste verde oscuro con rayas amarillas y beige y cuello blanco, combinado con jean celeste. Sumó anteojos de marco redondo, cadena dorada, anillo y un bolso azul estampado.
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Las bajas que condicionan a Lionel Scaloni
La práctica fue a puertas cerradas, así que todavía no hay pistas del posible equipo. El entrenador no contará con Lionel Messi, que no forma parte de esta convocatoria. Tampoco estarán Cristian Romero ni Lautaro Martínez, ambos lesionados. Además, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a entrenarse en el campo la semana pasada tras una fractura de mandíbula, y su presencia está en duda.
Entre los 28 convocados hay tres jugadores de River (Beltrán, Montiel y Almada). No hay ninguno de Boca, que juega la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield el sábado 14.
Cuándo juega la Selección Argentina
El plantel volverá a entrenarse el miércoles 11 y el jueves 12 por la tarde. El jueves también hablará Scaloni en conferencia de prensa, con horario a confirmar.
- Argentina vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre, a las 20, en La Bombonera.
- Argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en horario a confirmar.
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