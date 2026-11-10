Selección Argentina: los looks de los futbolistas en su llegada a Ezeiza

Las bajas que condicionan a Lionel Scaloni

La práctica fue a puertas cerradas, así que todavía no hay pistas del posible equipo. El entrenador no contará con Lionel Messi, que no forma parte de esta convocatoria. Tampoco estarán Cristian Romero ni Lautaro Martínez, ambos lesionados. Además, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a entrenarse en el campo la semana pasada tras una fractura de mandíbula, y su presencia está en duda.

Entre los 28 convocados hay tres jugadores de River (Beltrán, Montiel y Almada). No hay ninguno de Boca, que juega la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield el sábado 14.

Cuándo juega la Selección Argentina

El plantel volverá a entrenarse el miércoles 11 y el jueves 12 por la tarde. El jueves también hablará Scaloni en conferencia de prensa, con horario a confirmar.