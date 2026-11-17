Argentinos Juniors vs. Independiente: día, horario y TV

En lo futbolístico, el Bicho terminó tercero en la tabla anual y segundo en el Grupo B del Clausura, lo que lo emparejó con Independiente en los octavos de final.

Fecha : sábado 21 de noviembre .

: sábado . Hora : 17 .

: . Estadio : Diego Armando Maradona , La Paternal.

: , La Paternal. TV: TNT Sports.

Será el primer paso de Argentinos en los playoffs del Clausura, con un plantel que llega con los sueldos atrasados y un club que, por ahora, no podrá reforzarse para la próxima temporada.