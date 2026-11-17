La FIFA inhibió a Argentinos Juniors y no podrá incorporar durante tres mercados de pases
Argentinos Juniors no podrá sumar refuerzos hasta saldar una deuda, en medio de atrasos salariales y a días del cruce con Independiente.
Argentinos Juniors sumó otro problema a pocos días de un partido decisivo: la FIFA lo inhibió y le prohibió registrar jugadores durante los próximos tres mercados de pases, o hasta que cancele la deuda que originó la sanción. El club de La Paternal figura en el registro oficial del organismo desde el 13 de noviembre.
La medida golpea al Bicho en un momento delicado, porque ya venía con dificultades para pagar los sueldos. Según trascendió, los futbolistas del plantel profesional acumularían entre tres y cuatro meses sin cobrar.
La semana pasada, el atraso en los pagos llevó al plantel a evaluar no entrenarse como forma de protesta, a pocos días del cruce ante Independiente por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El cuerpo técnico de Nicolás Diez intervino y les dio el fin de semana libre para descomprimir la situación. La estrategia funcionó, al menos por ahora: los jugadores volvieron a entrenarse el 16 de noviembre, enfocados en el partido ante el Rojo.
Ahora, la dirigencia tiene un segundo frente abierto. La inhibición alcanza a tres períodos de transferencias, aunque Argentinos podrá levantarla antes si paga lo adeudado. Por el momento no trascendió el monto ni el acreedor que hizo el reclamo ante la FIFA.
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Argentinos Juniors vs. Independiente: día, horario y TV
En lo futbolístico, el Bicho terminó tercero en la tabla anual y segundo en el Grupo B del Clausura, lo que lo emparejó con Independiente en los octavos de final.
- Fecha: sábado 21 de noviembre.
- Hora: 17.
- Estadio: Diego Armando Maradona, La Paternal.
- TV: TNT Sports.
Será el primer paso de Argentinos en los playoffs del Clausura, con un plantel que llega con los sueldos atrasados y un club que, por ahora, no podrá reforzarse para la próxima temporada.
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