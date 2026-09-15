Eliminación y escándalo: hinchas de Platense invadieron la cancha y robaron una bandera de Fluminense
El cierre de la histórica participación del "Calamar" en el certamen continental quedó opacado por gravísimos incidentes en Vicente López.
Lo que debía ser una jornada de balance positivo por el debut internacional de Platense en la Copa Libertadores 2026 se transformó en una página negra para el fútbol sudamericano, ya que hubo graves incidentes en Vicente López una vez consumada la eliminación.
Con el pitazo final que decretó la victoria por 2-1 pero que no le alcanzó al conjunto argentino para revertir el marcador global ante Fluminense, el estadio Ciudad de Vicente López se convirtió en el escenario de un violento escándalo protagonizado por la barra brava local.
La tensión comenzó a escalar en las adyacencias del campo de juego con un cruce entre ambos cuerpos técnicos que logró disiparse con rapidez.
Sin embargo, lo peor se gestó cuando un numeroso grupo de barras del "Calamar" vulneró los controles, saltó al terreno de juego y protagonizó una invasión a escala, corriendo a lo largo de todo el césped con el objetivo explícito de ir a cazar a los simpatizantes del "Flu".
Escándalo con Platense: falla de seguridad, robos y la postal del botín
Ante la ineficacia del operativo policial y de la seguridad privada presente en el estadio, los hinchas visitantes intentaron resguardar desesperadamente sus trapos. Pese a los esfuerzos, la facción violenta del local logró su cometido: interceptó y robó una de las banderas de la parcialidad carioca, llevándosela rápidamente hacia la zona de la platea Marini, sector que conecta con la popular Cozzi donde se ubicaba el grueso de la visita.
A pesar de los momentos de extrema zozobra, la contención física evitó que los barras locales pudieran romper el alambrado perimetral y alcanzar el sector donde se encontraban los brasileños, lo que impidió un enfrentamiento cuerpo a cuerpo de consecuencias imprevisibles y dejó un saldo afortunado sin personas heridas de gravedad.
Con el correr de los minutos y una vez que las parcialidades lograron ser evacuadas del recinto, la gravedad del hecho tuvo su correlato en las redes sociales y las inmediaciones del club, donde la barra brava de Platense posó desafiante exhibiendo la bandera sustraída al conjunto de Río de Janeiro, colocada de cabeza como código tradicional del botín de guerra.
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