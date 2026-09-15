Eliminación y escándalo: hinchas de Platense invadieron la cancha y robaron una bandera de Fluminense

A pesar de los momentos de extrema zozobra, la contención física evitó que los barras locales pudieran romper el alambrado perimetral y alcanzar el sector donde se encontraban los brasileños, lo que impidió un enfrentamiento cuerpo a cuerpo de consecuencias imprevisibles y dejó un saldo afortunado sin personas heridas de gravedad.

Con el correr de los minutos y una vez que las parcialidades lograron ser evacuadas del recinto, la gravedad del hecho tuvo su correlato en las redes sociales y las inmediaciones del club, donde la barra brava de Platense posó desafiante exhibiendo la bandera sustraída al conjunto de Río de Janeiro, colocada de cabeza como código tradicional del botín de guerra.