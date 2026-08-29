Emiliano Díaz habló sobre un posible regreso a River con Ramón y fue contundente

Emiliano Díaz bancó a Coudet tras su salida de River

Durante la entrevista, Emiliano también se refirió a la partida del entrenador y reconoció que la noticia le generó tristeza, principalmente por el vínculo personal que mantiene con Coudet. “Primero, triste por lo del Chacho, porque es un amigo y me pone muy triste. El fútbol tiene esas injusticias, a veces hay lugares y momentos que no son para vos, y la verdad que no se le dio al Chacho. Muy triste por eso”, expresó.