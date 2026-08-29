Emiliano Díaz habló sobre un posible regreso a River con Ramón y fue contundente
Emiliano Díaz se refirió a la chance de regresar al Millonario en medio de la búsqueda de un nuevo técnico tras la salida de Eduardo Coudet.
La salida de Eduardo “Chacho” Coudet de River generó un nuevo escenario en el club y rápidamente comenzaron a aparecer distintos nombres como posibles reemplazantes. Entre ellos, Ramón Díaz vuelve a aparecer como una alternativa que despierta ilusión entre los hinchas.
En medio de este panorama, Emiliano Díaz, quien acompaña a su padre como ayudante de campo, fue consultado sobre la posibilidad de volver a trabajar en Núñez. Su respuesta dejó en claro que la puerta está abierta. “¿Cómo no? Es la Casa Blanca, a cualquier entrenador le gustaría”, aseguró Emiliano en diálogo con ESPN al ser consultado sobre un eventual regreso al Millonario.
La declaración se produjo luego de la salida de Coudet, quien dejó su cargo después de la eliminación de River en la Copa Sudamericana. De manera interina, Leonardo Ponzio quedó al frente del equipo mientras la dirigencia analiza quién será el encargado de conducir al plantel en el próximo ciclo.
Emiliano Díaz bancó a Coudet tras su salida de River
Durante la entrevista, Emiliano también se refirió a la partida del entrenador y reconoció que la noticia le generó tristeza, principalmente por el vínculo personal que mantiene con Coudet. “Primero, triste por lo del Chacho, porque es un amigo y me pone muy triste. El fútbol tiene esas injusticias, a veces hay lugares y momentos que no son para vos, y la verdad que no se le dio al Chacho. Muy triste por eso”, expresó.
De esta manera, evitó cuestionar la determinación tomada por River y puso el foco en el difícil momento que atravesó su amigo durante su paso por la institución.
Ramón Díaz ya había hablado de volver a River
El deseo de Emiliano de regresar al club no es un hecho aislado. Ramón Díaz también había dejado abierta públicamente la posibilidad de tener una nueva etapa como entrenador de River. “Cuando quieran, vuelvo a River. No está cerrado mi ciclo, al contrario”, había declarado el riojano en una entrevista con La Página Millonaria.
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