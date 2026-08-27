Arrancó la danza de nombres: los candidatos para reemplazar al Chacho Coudet en River
La eliminación ante Independiente Santa Fe aceleró la salida del entrenador y la dirigencia ya analiza distintas alternativas para asumir en Núñez.
La eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 provocó un fuerte cimbronazo en el club y aceleró una decisión que ya estaba instalada dentro de la dirigencia: Eduardo Coudet dejará de ser el entrenador. Después del empate 1-1 ante Independiente Santa Fe y de la derrota 8-7 en una interminable definición por penales, el ciclo del Chacho quedó prácticamente terminado y Stefano Di Carlo deberá avanzar rápidamente para encontrar a su reemplazante.
Mientras se define la salida formal del entrenador, en el Millonario ya comenzaron a aparecer distintos nombres para ocupar el banco de suplentes. El panorama presenta candidatos con diferentes perfiles y situaciones contractuales. Entre ellos aparece Ramón Díaz, uno de los máximos ídolos de la historia del club y el nombre que mayor respaldo genera entre los hinchas. También figuran Pablo Aimar, Hernán Crespo, Gabriel Milito y Santiago Solari.
En lo inmediato, el próximo compromiso del equipo será frente a Banfield. Para ese encuentro, la conducción interina quedaría en manos de Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, se estima junto con Leonardo Ponzio, mientras la comisión directiva define quién será el encargado de iniciar una nueva etapa.
Ramón Díaz, el nombre que ilusiona a los hinchas
Después del golpe sufrido ante Independiente Santa Fe, una parte de los hinchas que permaneció en el Monumental comenzó a cantar por Ramón Díaz. El riojano es uno de los entrenadores más importantes de la historia de River y actualmente se encuentra sin trabajo, una situación que facilitaría una eventual negociación.
A sus 66 años, estaría dispuesto a escuchar una propuesta del club. Su última experiencia no terminó de la mejor manera: en noviembre de 2025 fue despedido de Inter de Porto Alegre, apenas dos meses después de su llegada y mientras el equipo brasileño atravesaba una situación comprometida en la lucha por la permanencia.
En sus ciclos como entrenador, además, suele tener una participación importante su hijo Emiliano, quien se desempeña como ayudante de campo. Ramón también mantiene algunas diferencias del pasado con integrantes de la actual comisión directiva, entre ellos Enzo Francescoli, un aspecto que podría influir en las conversaciones.
Aimar, Crespo, Solari y Milito, otras alternativas
Pablo Aimar continúa siendo uno de los nombres que más gustan en Núñez. El exmediocampista, de 46 años, es muy valorado por su pasado en River y por su trabajo junto a Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Sin embargo, su llegada inmediata parece complicada porque continuaría ligado al cuerpo técnico de la Albiceleste, al menos hasta fin de año.
Hernán Crespo también aparece entre las posibilidades. El exdelantero, de 51 años, asumió como entrenador de Atlas de México en julio y nunca ocultó su deseo de regresar a River. “Desde que hice el curso de técnico, volver a River sería grandioso. Hay que saber esperar y seguir estudiando, porque es una profesión nueva. Sería un objetivo de vida poder volver a River para llevarlo al lugar que merece”, había expresado. El problema sería económico y contractual, ya que debería negociar con Atlas una salida anticipada del entrenador.
Gabriel Milito es otro apellido seguido desde hace tiempo en Núñez. El exdefensor dirige a Chivas de Guadalajara y tiene contrato hasta fines de 2027. Su buen presente en México hace que su salida sea compleja. Consultado recientemente por un posible interés de River, fue contundente: “No tengo nada que decir, porque ya me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas (tiene contrato hasta fines de 2027). Solo estoy enfocado en Chivas. Mi compromiso es llevarlo, junto a jugadores y dirigentes, a conseguir un título; es mi único objetivo”.
Santiago Solari, de 49 años, vuelve a aparecer como alternativa. El exjugador formado en River ya había sido mencionado cuando Marcelo Gallardo dejó el cargo y actualmente se encuentra muy vinculado con Real Madrid desde su función de director deportivo. En el pasado dejó clara su identificación con el club: “Ojalá suceda en algún momento, en el fútbol puede pasar de todo en una semana. Es difícil predecir lo que va a suceder en el futuro, pero mi corazón siempre está abierto a la Argentina y en especial a River, donde hice todas las Inferiores”.
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