Arrancó la danza de nombres: los candidatos para reemplazar al Chacho Coudet en River

En sus ciclos como entrenador, además, suele tener una participación importante su hijo Emiliano, quien se desempeña como ayudante de campo. Ramón también mantiene algunas diferencias del pasado con integrantes de la actual comisión directiva, entre ellos Enzo Francescoli, un aspecto que podría influir en las conversaciones.

Aimar, Crespo, Solari y Milito, otras alternativas

Pablo Aimar continúa siendo uno de los nombres que más gustan en Núñez. El exmediocampista, de 46 años, es muy valorado por su pasado en River y por su trabajo junto a Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Sin embargo, su llegada inmediata parece complicada porque continuaría ligado al cuerpo técnico de la Albiceleste, al menos hasta fin de año.

Hernán Crespo también aparece entre las posibilidades. El exdelantero, de 51 años, asumió como entrenador de Atlas de México en julio y nunca ocultó su deseo de regresar a River. “Desde que hice el curso de técnico, volver a River sería grandioso. Hay que saber esperar y seguir estudiando, porque es una profesión nueva. Sería un objetivo de vida poder volver a River para llevarlo al lugar que merece”, había expresado. El problema sería económico y contractual, ya que debería negociar con Atlas una salida anticipada del entrenador.

Gabriel Milito es otro apellido seguido desde hace tiempo en Núñez. El exdefensor dirige a Chivas de Guadalajara y tiene contrato hasta fines de 2027. Su buen presente en México hace que su salida sea compleja. Consultado recientemente por un posible interés de River, fue contundente: “No tengo nada que decir, porque ya me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas (tiene contrato hasta fines de 2027). Solo estoy enfocado en Chivas. Mi compromiso es llevarlo, junto a jugadores y dirigentes, a conseguir un título; es mi único objetivo”.

Santiago Solari, de 49 años, vuelve a aparecer como alternativa. El exjugador formado en River ya había sido mencionado cuando Marcelo Gallardo dejó el cargo y actualmente se encuentra muy vinculado con Real Madrid desde su función de director deportivo. En el pasado dejó clara su identificación con el club: “Ojalá suceda en algún momento, en el fútbol puede pasar de todo en una semana. Es difícil predecir lo que va a suceder en el futuro, pero mi corazón siempre está abierto a la Argentina y en especial a River, donde hice todas las Inferiores”.