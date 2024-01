Emiliano Vecchio volvió a faltar a la práctica de Racing y rescindirá su contrato

Si bien no se conoce la causa de sus faltas, al ex jugador de Rosario Central no le habría caído bien las declaraciones del Costas, que si bien lo elogió, también remarcó su estado físico.

"Vecchio demostró hasta no estando bien físicamente. Hay que ponerlo bien, diez puntos. Si no estando diez puntos nos dio bastante, estando bien nos puede dar muchísimo", remarcó el entrenador en unas de sus primeras notas tras asumir en la entidad de Avellaneda.

Según informaron en ESPN, la dirigencia ya está al tanto que Vecchio tomó la decisión de dejar Racing. En las próximas horas estarían llegando a un acuerdo económico para liberar el pase del volante ofensivo, del que no se conoce su futuro.

Las estadísticas de Emiliano Vecchio

