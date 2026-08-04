Emocionante último adiós: Milan despidió a Franco Baresi con una ceremonia multitudinaria

También estuvo presente la Curva Sud, uno de los sectores más representativos de la hinchada del Rossoneri. Los fanáticos llegaron en gran número para acompañar el féretro y convertir la despedida en un homenaje colectivo.

Las calles cercanas a la Basílica de San Ambrosio quedaron repletas de camisetas, banderas y símbolos del Milan. La multitud mostró así que la figura de Baresi continúa teniendo un lugar privilegiado dentro de la identidad del club.

El mensaje de los hinchas para el histórico capitán

Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando los aficionados desplegaron una enorme bandera dedicada al exdefensor. El mensaje elegido resumió el sentimiento que existe entre los seguidores del Milan hacia quien fue durante años uno de sus principales referentes. “Franco Baresi. Leyenda inmortal, inimitable bandera que nunca dejará de flamear. Chau, Capitán”, decía el trapo colocado por los hinchas.

La frase reflejó la importancia que tuvo Baresi para varias generaciones de simpatizantes. El italiano no solo fue reconocido por su enorme nivel futbolístico, sino también por representar los valores que históricamente estuvieron asociados al Milan.

El defensor se convirtió en una figura inseparable de la camiseta rossonera y su imagen quedó ligada para siempre a la historia de la institución. Por eso, la despedida no fue solamente un funeral, sino también una muestra del vínculo entre un ídolo y la gente que lo acompañó durante toda su trayectoria.

Último adiós a una leyenda del Milan: "Un capitán, solo hay un capitán"

Otro de los momentos más emotivos ocurrió cuando el féretro ingresó a la Basílica. En ese instante, los hinchas comenzaron a cantar uno de los cánticos más reconocibles dedicados a Baresi. “Un capitán, solo hay un capitán”, entonaron los fanáticos al unísono mientras acompañaban el ingreso del féretro. El grito se escuchó en las calles de Milán y convirtió el momento en una escena difícil de olvidar.

La elección de la Basílica de San Ambrosio también le dio un marco especial a la ceremonia. El histórico templo, ubicado en una zona central de la ciudad, recibió a familiares, excompañeros, dirigentes, personalidades del fútbol y miles de aficionados que quisieron despedir al eterno capitán.

La muerte de Baresi había generado una profunda conmoción entre los seguidores del Milan desde que se conoció la noticia el viernes. Durante los días posteriores, el club y los hinchas expresaron públicamente su dolor y recordaron el legado que dejó el histórico futbolista. La ceremonia de este martes permitió reunir a buena parte de quienes compartieron momentos importantes con él y, especialmente, a los aficionados que lo transformaron en uno de los grandes ídolos de la institución.