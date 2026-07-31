De qué murió Franco Baresi a sus 66 años
El histórico ídolo del Milan y el fútbol italiano falleció tras luchar contra una larga enfermedad. Los detalles de la salud de Franco Baresi y su diagnóstico.
El mundo del deporte se encuentra conmocionado por la triste noticia del fallecimiento de Franco Baresi, el mítico exdefensor de la selección de Italia y del Milan. A sus 66 años de edad, la leyenda perdió la vida luego de batallar durante varios meses contra una dura y compleja enfermedad pulmonar.
El origen de la enfermedad de Franco Baresi
El cuadro clínico del eterno capitán comenzó a complicarse severamente a mediados del año pasado. Según la información oficial trascendida en el ámbito deportivo, en agosto de 2025 se sometió a un chequeo médico de rutina donde los especialistas le detectaron un preocupante nódulo pulmonar.
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Su última aparición pública vinculada al Fútbol
A pesar de la dura batalla física que enfrentaba en la más absoluta intimidad familiar, el ídolo italiano quiso mantener hasta el último aliento su inquebrantable vínculo con el fútbol y con los millones de fanáticos que lo admiraron incondicionalmente durante más de dos décadas de exitosa trayectoria profesional en la máxima categoría europea.
El empeoramiento de su cuadro respiratorio se mantuvo siempre bajo un estricto hermetismo por parte de su círculo íntimo, priorizando proteger la privacidad del exjugador. Sin embargo, su última y conmovedora aparición pública dejó una imagen sencillamente imborrable para los fervientes seguidores del Milan y de la selección nacional de Italia.
Con un semblante visiblemente desmejorado por el avance de la enfermedad, pero manteniendo el orgullo intacto, Baresi portó la antorcha en el césped del mítico estadio San Siro durante la ceremonia de inauguración del gran evento Milan Cortina. En aquella emotiva jornada, estuvo acompañado por Giuseppe Bergomi, otro legendario capitán y compañero de innumerables gestas deportivas.
Esa histórica caminata por el campo de juego que lo vio brillar representó la última vez que los simpatizantes pudieron ovacionar en vida al eterno y aguerrido dueño de la camiseta número 6.
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