De qué murió Franco Baresi a sus 66 años

Con un semblante visiblemente desmejorado por el avance de la enfermedad, pero manteniendo el orgullo intacto, Baresi portó la antorcha en el césped del mítico estadio San Siro durante la ceremonia de inauguración del gran evento Milan Cortina. En aquella emotiva jornada, estuvo acompañado por Giuseppe Bergomi, otro legendario capitán y compañero de innumerables gestas deportivas.

Esa histórica caminata por el campo de juego que lo vio brillar representó la última vez que los simpatizantes pudieron ovacionar en vida al eterno y aguerrido dueño de la camiseta número 6.