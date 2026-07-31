Video: Milan se detuvo en Australia para despedir a Franco Baresi con un emotivo homenaje
El plantel y el cuerpo técnico realizaron un minuto de silencio durante la pretemporada en Perth y colocaron en el centro de la escena la camiseta número 6, retirada por el club.
La noticia de la muerte de Franco Baresi golpeó profundamente al mundo del Milan y generó una inmediata reacción dentro de la institución que convirtió al histórico defensor en uno de sus máximos símbolos. Mientras el plantel se encuentra en Australia para completar la preparación antes del comienzo oficial de la temporada, los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Rúben Amorim interrumpieron la actividad para rendirle tributo a una figura que marcó una época en la historia del club italiano.
El homenaje se realizó en Perth, ciudad en la que el conjunto rossonero lleva adelante parte de su pretemporada. Los integrantes de la delegación se reunieron sobre el campo de entrenamiento y formaron un círculo alrededor de la camiseta número 6, el dorsal que Baresi utilizó durante prácticamente toda su trayectoria y que el Milan decidió retirar después de su retiro profesional en 1997.
En medio de un silencio absoluto, jugadores, entrenadores y colaboradores permanecieron juntos durante el minuto de homenaje. La escena fue registrada por el club y posteriormente publicada en sus redes sociales, donde rápidamente recibió numerosas muestras de afecto de los hinchas y del mundo del fútbol. “Unidos en el recuerdo. En Perth, Rúben Amorim y todo su cuerpo técnico guardaron un minuto de silencio en memoria de Franco Baresi”, escribió la institución al acompañar las imágenes.
A los 66 años, murió la gloria del Milan e Italia Franco Baresi
La elección de la camiseta número 6 como protagonista de la ceremonia tuvo un fuerte significado simbólico. No se trató simplemente de recordar a un exjugador, sino de homenajear a uno de los futbolistas que ayudaron a construir la identidad internacional del Milan. Baresi defendió los colores rossoneri durante toda su carrera profesional y se convirtió en uno de los máximos referentes de la institución.
Su historia con el club comenzó cuando todavía era un adolescente. El defensor debutó en la Serie A el 23 de abril de 1978, con apenas 17 años, y desde entonces construyó una relación prácticamente inseparable con el Milan. Con el paso de las temporadas se consolidó como uno de los mejores defensores de su generación y asumió también el liderazgo del vestuario.
Durante su extensa etapa en el conjunto italiano disputó más de 500 partidos oficiales y consiguió una impresionante cantidad de títulos. Entre sus principales conquistas aparecen seis Scudettos, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.
Pero su influencia excedió ampliamente las estadísticas. Baresi fue capitán del Milan durante 15 temporadas y ejerció ese rol como uno de los grandes referentes de la institución. Su personalidad, capacidad de liderazgo y jerarquía defensiva lo transformaron en una figura admirada tanto por sus compañeros como por los hinchas.
El dorsal número 6 terminó convirtiéndose en una representación de esa historia. Luego de su retiro, el club tomó la decisión de retirar la camiseta como reconocimiento a su trayectoria. Desde entonces, nadie volvió a utilizar oficialmente ese número en el Milan.
La ceremonia realizada en Australia tuvo además una particularidad generacional. Algunos de los jugadores que actualmente integran el plantel rossonero no llegaron a ver jugar a Baresi durante su carrera profesional. Sin embargo, su nombre permanece instalado dentro de la identidad del club y forma parte de la historia que los futbolistas actuales representan cada vez que salen a la cancha.
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