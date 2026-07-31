Video: Milan se detuvo en Australia para despedir a Franco Baresi con un emotivo homenaje

Murió Franco Baresi, el histórico capitán del Milan y leyenda del fútbol italiano

Durante su extensa etapa en el conjunto italiano disputó más de 500 partidos oficiales y consiguió una impresionante cantidad de títulos. Entre sus principales conquistas aparecen seis Scudettos, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Pero su influencia excedió ampliamente las estadísticas. Baresi fue capitán del Milan durante 15 temporadas y ejerció ese rol como uno de los grandes referentes de la institución. Su personalidad, capacidad de liderazgo y jerarquía defensiva lo transformaron en una figura admirada tanto por sus compañeros como por los hinchas.

Our number 6, forever.

Ciao, Capitano pic.twitter.com/Ofkk2iozHe — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

El dorsal número 6 terminó convirtiéndose en una representación de esa historia. Luego de su retiro, el club tomó la decisión de retirar la camiseta como reconocimiento a su trayectoria. Desde entonces, nadie volvió a utilizar oficialmente ese número en el Milan.

La ceremonia realizada en Australia tuvo además una particularidad generacional. Algunos de los jugadores que actualmente integran el plantel rossonero no llegaron a ver jugar a Baresi durante su carrera profesional. Sin embargo, su nombre permanece instalado dentro de la identidad del club y forma parte de la historia que los futbolistas actuales representan cada vez que salen a la cancha.