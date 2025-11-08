De cara a un nuevo Superclásico: cómo está hoy el historial entre River y Boca

Pese a esto último, las estadísticas toman un giro al considerar la era de Marcelo Gallardo al mando del equipo de Núñez.

En sus 28 enfrentamientos ante Boca, Gallardo ha conseguido:

10 victorias

11 empates

Solo 7 derrotas

El recuerdo más reciente de este dominio data de abril de este año, cuando River se impuso por 2 a 1 a su clásico rival en el Más Monumental, con tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi.

Ahora bien, en lo que respecta a los duelos jugados en la Bombonera, hubo 13 partidos y los números dicen lo siguiente:

Gallardo ganó: 3 veces

Perdió: 3 veces

Empató: 7 vece