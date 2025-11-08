De cara a un nuevo Superclásico: cómo está hoy el historial entre River y Boca
El partido más visto por el mundo entero tendrá una nueva edición este domingo, desde las 16:30, cuando el Millonario visite al Xeneize en la Bombonera.
Este domingo 9 de noviembre Argentina y el mundo se paralizan con una nueva edición del Superclásico. Por segunda vez en 2025, River y Boca, los gigantes del fútbol argentino, vuelven a verse las caras en un duelo que trasciende la rivalidad histórica. En esta oportunidad, el encuentro -que se llevará a cabo desde las 16:30 en la Bombonera- adquiere una dimensión especial: hay un boleto a la Copa Libertadores 2026 en juego.
Para el Millonario, el desafío en La Bombonera es monumental, dado su complicado presente deportivo. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo tiene una imperiosa necesidad de sumar los tres puntos para mantenerse firme en la zona de clasificación al máximo torneo continental y no depender del repechaje. Esta urgencia otorga al Superclásico un condimento extra que lo saca de la categoría de "un partido más".
Por ello, es hora de hacer un repaso por la historia y ver cómo está el historial entre estos eternos rivales.
Cómo está hoy el historial entre River y Boca
El Xeneize ostenta una pequeña ventaja con 92 victorias frente a las 88 de River, mientras que han registrado 84 empates. Por lo tanto, una victoria de Boca estiraría esta diferencia, y un triunfo de River permitiría al Millonario recortar distancias.
Cómo le fue a Gallardo las veces que visitó la Bombonera
Es importante destacar la relevancia que tendrá el Superclásico de mañana: no solo no es un partido más, sino que se trata de la oportunidad que tiene el Muñeco para recuperar confianza con su gente y de equilibrar un historial que actualmente favorece a Boca.
Pese a esto último, las estadísticas toman un giro al considerar la era de Marcelo Gallardo al mando del equipo de Núñez.
En sus 28 enfrentamientos ante Boca, Gallardo ha conseguido:
-
10 victorias
-
11 empates
Solo 7 derrotas
El recuerdo más reciente de este dominio data de abril de este año, cuando River se impuso por 2 a 1 a su clásico rival en el Más Monumental, con tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi.
Ahora bien, en lo que respecta a los duelos jugados en la Bombonera, hubo 13 partidos y los números dicen lo siguiente:
-
Gallardo ganó: 3 veces
-
Perdió: 3 veces
Empató: 7 vece
