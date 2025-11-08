Se viene el Superclásico: cómo le fue a Marcelo Gallardo las veces que visitó la Bombonera
Previo a una nueva edición del partido de fútbol que mira el mundo entero, enterate si las estadísticas respaldan o no al Muñeco.
Marcelo Gallardo no atraviesa su mejor momento con River. Atrás parecen haber quedado los años de triunfos en copas internacionales y la gloria de ser el más ganador, aunque la hinchada millonaria sigue agradeciéndole haber puesto al club en lo más alto nuevamente.
Cabe señalar que el Muñeco acaba de renovar su contrato con la institución que ahora dirige Stéfano Di Carlo y no dudó en lanzar una importante promesa a los hinchas: "Vamos a volver a ganar. Vamos a volver a darles alegrías", dijo Gallardo en conferencia de prensa.
Ahora bien, todo esto ocurrió en la previa al Superclásico entre Boca y River que, esta vez, se jugará en la Bombonera. Por ello, te contamos cómo le fue al director técnico millonario cada vez que fue a La Boca.
Cómo le fue a Gallardo las veces que visitó la Bombonera
Es importante destacar la relevancia que tendrá el Superclásico de mañana: no solo no es un partido más, sino que se trata de la oportunidad que tiene el Muñeco para recuperar confianza con su gente y de equilibrar un historial que actualmente favorece a Boca.
El Xeneize ostenta una pequeña ventaja con 92 victorias frente a las 88 de River, mientras que han registrado 84 empates. Por lo tanto, una victoria de Boca estiraría esta diferencia, y un triunfo de River permitiría al Millonario recortar distancias.
No obstante, las estadísticas toman un giro al considerar la era de Marcelo Gallardo al mando del equipo de Núñez.
En sus 28 enfrentamientos ante Boca, Gallardo ha conseguido:
-
10 victorias
-
11 empates
Solo 7 derrotas
El recuerdo más reciente de este dominio data de abril de este año, cuando River se impuso por 2 a 1 a su clásico rival en el Más Monumental, con tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi.
Ahora bien, en lo que respecta a los duelos jugados en la Bombonera, hubo 13 partidos y los números dicen lo siguiente:
-
Gallardo ganó: 3 veces
-
Perdió: 3 veces
Empató: 7 veces
El posible equipo de Marcelo Gallardo para el Superclásico entre River y Boca
De acuerdo con las pruebas realizadas en Ezeiza, la formación tentativa de River para visitar La Bombonera sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo y Nacho Fernández; Sebastián Driussi o Enzo Pérez y Maximiliano Salas.
El equipo de Gallardo necesita un triunfo para mejorar su posición en la tabla y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Una victoria ante el Boca de Claudio Úbeda sería un impulso anímico vital en el tramo decisivo del torneo.
