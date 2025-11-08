Se viene el Superclásico: cómo le fue a Marcelo Gallardo las veces que visitó la Bombonera

No obstante, las estadísticas toman un giro al considerar la era de Marcelo Gallardo al mando del equipo de Núñez.

En sus 28 enfrentamientos ante Boca, Gallardo ha conseguido:

10 victorias

11 empates

Solo 7 derrotas

El recuerdo más reciente de este dominio data de abril de este año, cuando River se impuso por 2 a 1 a su clásico rival en el Más Monumental, con tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi.

Ahora bien, en lo que respecta a los duelos jugados en la Bombonera, hubo 13 partidos y los números dicen lo siguiente:

Gallardo ganó: 3 veces

Perdió: 3 veces

Empató: 7 veces

gallardo bombonera2

El posible equipo de Marcelo Gallardo para el Superclásico entre River y Boca

De acuerdo con las pruebas realizadas en Ezeiza, la formación tentativa de River para visitar La Bombonera sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo y Nacho Fernández; Sebastián Driussi o Enzo Pérez y Maximiliano Salas.

El equipo de Gallardo necesita un triunfo para mejorar su posición en la tabla y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Una victoria ante el Boca de Claudio Úbeda sería un impulso anímico vital en el tramo decisivo del torneo.