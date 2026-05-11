Empezó el recambio: seis campeones de Qatar quedaron afuera de la prelista para el Mundial 2026

papu gomez scaloni

No obstante, hace tiempo había dejado de integrar las convocatorias habituales de la Selección y finalmente quedó completamente afuera del radar albiceleste. La situación deportiva del Papu y la falta de continuidad competitiva terminaron influyendo de manera decisiva en la decisión del entrenador.

angel correa 1

La lista de campeones ausentes también incluye a Ángel Correa. El delantero nunca logró consolidarse definitivamente como una pieza fija dentro del ciclo Scaloni, pese a haber sido convocado en reiteradas oportunidades después del Mundial de Qatar. Actualmente atraviesa un buen presente en el fútbol mexicano, donde se transformó en una de las figuras de la liga. Sin embargo, la enorme competencia ofensiva y la irrupción de nuevos futbolistas en ataque terminaron dejándolo fuera de esta primera convocatoria preliminar.

juan foyth lesion 1

Otro nombre importante que no integra la prelista es Juan Foyth. En este caso, la ausencia tiene una explicación claramente vinculada a lo físico. El defensor sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles que lo marginó durante gran parte de la temporada europea y le impidió pelear por un lugar en el equipo nacional. Había sido una alternativa muy valorada por Scaloni debido a su versatilidad defensiva y a la posibilidad de desempeñarse tanto como central como lateral derecho. Pero los problemas físicos condicionaron completamente su situación de cara al Mundial.

franco armani

Las otras dos ausencias corresponden a futbolistas que ya habían cerrado oficialmente su etapa en la Selección Argentina. Franco Armani y Ángel Di María no forman parte de la nómina porque ambos decidieron retirarse del seleccionado tras completar ciclos históricos con la camiseta albiceleste.

En el caso del arquero de River, su despedida se produjo luego del Mundial de Qatar, donde integró el plantel campeón como uno de los referentes del grupo. Di María, en tanto, prolongó un poco más su recorrido internacional y eligió ponerle fin a su historia en la Selección después de conquistar la Copa América 2024. Pese a continuar vigente y mantener un gran nivel en Rosario Central, “Fideo” sostuvo su decisión de dar un paso al costado y permitir el crecimiento de una nueva generación de futbolistas.

angel di maria

Ahora comenzará la etapa final de evaluación para el cuerpo técnico argentino. De los 55 futbolistas incluidos en esta nómina preliminar, solamente 26 podrán formar parte del plantel definitivo que disputará el Mundial 2026. La lista final deberá presentarse antes del 30 de mayo y FIFA la oficializará el 2 de junio, apenas unos días antes del comienzo de la competencia.

Mientras tanto, Scaloni ya dejó un mensaje claro con esta convocatoria inicial: la base campeona continúa, Messi sigue en carrera y el proceso de renovación de la Selección Argentina ya está oficialmente en marcha.