Empezó el recambio: seis campeones de Qatar quedaron afuera de la prelista para el Mundial 2026
La nómina inicial de 55 futbolistas presentada por el entrenador argentino Lionel Scaloni dejó señales claras sobre la renovación del plantel.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y Lionel Scaloni dio una señal concreta sobre el futuro de la Selección Argentina. La presentación de la prelista de 55 jugadores no solo confirmó la continuidad de gran parte de la base campeona del mundo, sino que también dejó en evidencia el inicio de una renovación dentro del plantel que conquistó Qatar 2022.
Entre los nombres ausentes aparecen seis futbolistas que formaron parte de aquella histórica consagración y que ahora quedaron fuera de la primera nómina rumbo a la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los casos más resonantes es el de Paulo Dybala. El delantero había tenido un momento decisivo en la final frente a Francia al convertir uno de los penales de la recordada definición en Lusail.
Sin embargo, las lesiones y la falta de continuidad en los últimos meses terminaron alejándolo de la consideración del cuerpo técnico. La ausencia de la “Joya” representa uno de los cortes más fuertes respecto al grupo campeón del mundo, especialmente porque durante mucho tiempo Scaloni valoró tanto su talento como su aporte dentro del vestuario.
Otro de los futbolistas que ya no aparece es Alejandro “Papu” Gómez. El mediocampista ofensivo había sido importante durante buena parte de Qatar 2022 e incluso fue titular en varios encuentros de aquel Mundial.
No obstante, hace tiempo había dejado de integrar las convocatorias habituales de la Selección y finalmente quedó completamente afuera del radar albiceleste. La situación deportiva del Papu y la falta de continuidad competitiva terminaron influyendo de manera decisiva en la decisión del entrenador.
La lista de campeones ausentes también incluye a Ángel Correa. El delantero nunca logró consolidarse definitivamente como una pieza fija dentro del ciclo Scaloni, pese a haber sido convocado en reiteradas oportunidades después del Mundial de Qatar. Actualmente atraviesa un buen presente en el fútbol mexicano, donde se transformó en una de las figuras de la liga. Sin embargo, la enorme competencia ofensiva y la irrupción de nuevos futbolistas en ataque terminaron dejándolo fuera de esta primera convocatoria preliminar.
Otro nombre importante que no integra la prelista es Juan Foyth. En este caso, la ausencia tiene una explicación claramente vinculada a lo físico. El defensor sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles que lo marginó durante gran parte de la temporada europea y le impidió pelear por un lugar en el equipo nacional. Había sido una alternativa muy valorada por Scaloni debido a su versatilidad defensiva y a la posibilidad de desempeñarse tanto como central como lateral derecho. Pero los problemas físicos condicionaron completamente su situación de cara al Mundial.
Las otras dos ausencias corresponden a futbolistas que ya habían cerrado oficialmente su etapa en la Selección Argentina. Franco Armani y Ángel Di María no forman parte de la nómina porque ambos decidieron retirarse del seleccionado tras completar ciclos históricos con la camiseta albiceleste.
En el caso del arquero de River, su despedida se produjo luego del Mundial de Qatar, donde integró el plantel campeón como uno de los referentes del grupo. Di María, en tanto, prolongó un poco más su recorrido internacional y eligió ponerle fin a su historia en la Selección después de conquistar la Copa América 2024. Pese a continuar vigente y mantener un gran nivel en Rosario Central, “Fideo” sostuvo su decisión de dar un paso al costado y permitir el crecimiento de una nueva generación de futbolistas.
Ahora comenzará la etapa final de evaluación para el cuerpo técnico argentino. De los 55 futbolistas incluidos en esta nómina preliminar, solamente 26 podrán formar parte del plantel definitivo que disputará el Mundial 2026. La lista final deberá presentarse antes del 30 de mayo y FIFA la oficializará el 2 de junio, apenas unos días antes del comienzo de la competencia.
Mientras tanto, Scaloni ya dejó un mensaje claro con esta convocatoria inicial: la base campeona continúa, Messi sigue en carrera y el proceso de renovación de la Selección Argentina ya está oficialmente en marcha.
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