En España aseguran que Sergio Ramos podría llegar a Boca en 2025

Ramos, quien actualmente tiene 38 años, se encuentra sin equipo desde junio de este año, cuando finalizó su contrato con el Sevilla. La ausencia de actividad profesional en los últimos meses podría motivarlo a aceptar el reto, buscando continuidad y una experiencia diferente en América Latina.

De acuerdo con el medio español Relevo, Boca habría puesto sobre la mesa una propuesta tentadora: un salario anual de cinco millones de euros. Sin embargo, desde la institución argentina algunos voceros indicaron que no se concretó ninguna oferta formal ni se llegó a acuerdos específicos.

Sergio Ramos no se mueve de casa... pero le tienta una llamada de Boca Juniors.

Tanto Riquelme como Gago, presidente y entrenador del club argentino, mantienen conversaciones con el futbolista y su entorno.



Tanto Riquelme como Gago, presidente y entrenador del club argentino, mantienen conversaciones con el futbolista y su entorno.



— Relevo (@relevo) October 31, 2024

Sergio Ramos suena fuerte en Boca: tiene 38 años y no juega desde junio

Además de la falta de actividad reciente de Ramos, hay otras barreras que Boca deberá sortear si quiere sumar al jugador español. Una de las principales limitaciones es el cupo de extranjeros en el plantel xeneize. La llegada del chileno Gary Medel a Boca completa el cupo disponible, por lo que el club tendría que liberar una plaza de extranjero si desea incorporar a Ramos.

Más allá de los aspectos contractuales, el propio Ramos manifestó en varias ocasiones su afinidad con la entidad argentina. En una entrevista con el streamer español Ibai Llanos, el defensor reveló que siempre tuvo una preferencia especial por Boca, citando a ídolos del club como Diego Maradona y el propio Riquelme como referencias personales.

“Boca siempre me simpatizó más que River. Si me tengo que quedar con uno es Boca. Siempre me gustó más por Diego Maradona, Riquelme y La Bombonera”, confesó, dejando claro su aprecio por la historia y cultura del club.

Si bien aún faltan pasos importantes para que el traspaso sea realidad, la posible incorporación de Sergio Ramos a Boca podría representar un hito importante para el fútbol sudamericano y un cierre de carrera singular para uno de los defensores más destacados de la última década.