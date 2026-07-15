En qué minutos serán los goles en Selección Argentina vs. Inglaterra, según la astrología de Juan Cruz Sirius

17:11 hs: El inicio de la segunda mitad arranca con fuerte actividad.

17:18 hs: Momento de máxima tensión en el círculo central.

17:25 hs: Una ventana clave que puede destrabar el partido.

17:36 hs: Cuarta coordenada para seguir con mucha atención.

17:43 hs: Penúltimo minuto de alerta máxima según los astros.

17:53 hs: El epílogo del tiempo reglamentario bajo fuerte intensidad.

18:04 hs: Horario extra en caso de que el árbitro Ismail Elfath decida adicionar minutos por interrupciones.



El análisis astrológico del duelo ante Inglaterra

Este detallado cronograma de minutos clave se suma al informe donde Sirius anticipó un partido sumamente duro y con alta probabilidad de definirse en el alargue o por penales.

Aunque el rival cuenta con la positiva influencia de Júpiter, arrastra la pesada mochila de Saturno, el planeta de las frustraciones. Por su parte, el conjunto nacional cuenta con el guiño histórico de la Luna en Leo, que registra un saldo altamente favorable de 7 victorias, 2 empates y una única derrota desde 1930.