En qué minutos serán los goles en Selección Argentina vs. Inglaterra, según la astrología de Juan Cruz Sirius
El astrólogo Juan Cruz Sirius reveló los horarios exactos en los que la Selección Argentina puede convertir goles frente a Inglaterra por el Mundial.
En la antesala de un choque histórico, los hinchas se aferran a la astrología para inclinar la balanza a favor nacional. El reconocido astrólogo Juan Cruz Sirius analizó las cartas de ambos países y anticipó cuándo podrían darse los momentos de mayor tensión y efectividad para la Selección Argentina en esta semifinal.
A través de su cuenta de X "Astrología con rigurosidad", el especialista —famoso por sus aciertos en Qatar 2022— detalló el cronograma del partido según el reloj de nuestro país para seguir el minuto a minuto del juego.
IMPORTANTE: El Gobierno oficializó el Decreto N° 140/26 y hay feriado desde las 15 horas para ver a la Selección Argentina
Los minutos claves de la Selección Argentina en el primer tiempo
Para la primera mitad del encuentro (que arranca a las 16:00 hs de Argentina), Sirius detectó tres momentos de altísima vibración astrológica en los primeros 25 minutos, seguidos por un cierre de etapa sumamente eléctrico:
-
16:06 hs: Una de las primeras ventanas críticas apenas comience el encuentro.
16:12 hs: Segundo momento de gran tensión en el campo de juego.
16:23 hs: Tercer minuto con gran actividad cósmica en el primer tramo.
16:32 hs: Coordenada de alerta y peligro para ambos seleccionados.
16:38 hs: Quinto momento clave destacado por el astrólogo.
16:48 hs: La última ventana crítica en el epílogo de la primera parte.
El pronóstico astrológico para el segundo tiempo del partido
Durante la etapa complementaria, donde el cansancio físico y los nervios jugarán un rol preponderante, el especialista identificó otras seis ventanas críticas:
-
17:11 hs: El inicio de la segunda mitad arranca con fuerte actividad.
17:18 hs: Momento de máxima tensión en el círculo central.
17:25 hs: Una ventana clave que puede destrabar el partido.
17:36 hs: Cuarta coordenada para seguir con mucha atención.
17:43 hs: Penúltimo minuto de alerta máxima según los astros.
17:53 hs: El epílogo del tiempo reglamentario bajo fuerte intensidad.
18:04 hs: Horario extra en caso de que el árbitro Ismail Elfath decida adicionar minutos por interrupciones.
El análisis astrológico del duelo ante Inglaterra
Este detallado cronograma de minutos clave se suma al informe donde Sirius anticipó un partido sumamente duro y con alta probabilidad de definirse en el alargue o por penales.
Aunque el rival cuenta con la positiva influencia de Júpiter, arrastra la pesada mochila de Saturno, el planeta de las frustraciones. Por su parte, el conjunto nacional cuenta con el guiño histórico de la Luna en Leo, que registra un saldo altamente favorable de 7 victorias, 2 empates y una única derrota desde 1930.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario