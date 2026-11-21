Franco Colapinto completó una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y largará desde el puesto 10 en la carrera principal. El piloto argentino logró meterse en la Q3 tras una sólida labor junto a Alpine, ratificando las buenas sensaciones que había dejado previamente al finalizar 5° en las prácticas libres 3.