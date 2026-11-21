En qué puesto largará Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas
Franco Colapinto se metió en la Q3 con Alpine de cara al Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Así quedó la clasificación.
Franco Colapinto completó una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y largará desde el puesto 10 en la carrera principal. El piloto argentino logró meterse en la Q3 tras una sólida labor junto a Alpine, ratificando las buenas sensaciones que había dejado previamente al finalizar 5° en las prácticas libres 3.
A lo largo de una sesión exigente en el circuito callejero estadounidense, el representante nacional fue de menor a mayor apoyado en una acertada lectura táctica de su escudería, alcanzando la instancia decisiva entre los diez mejores de la parrilla.
Cómo fue el paso de Franco Colapinto por la clasificación en Las Vegas
El camino del argentino hacia la tercera tanda clasificatoria estuvo marcado por la precisión estratégica de Alpine para sortear los cortes eliminatorios:
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Q1: Tras haber mostrado buen ritmo en el último entrenamiento libre, Colapinto avanzó con lo justo pero con efectividad al ubicarse en el puesto 15.
Q2: Con mayor confianza en pista y una mejor vuelta rápida, dio un salto importante en el clasificador para meterse en la Q3 en el 7° lugar.
Q3: En la definición por los diez primeros lugares de la grilla, el pilarense no logró mejorar sus registros anteriores y cerró la sesión en el 10° puesto, justo por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly (9°).
En la lucha por la vanguardia, Kimi Antonelli se quedó con el mejor tiempo de la clasificación para adjudicarse la pole position en pista, aunque deberá retroceder hasta el 5° lugar de la grilla de partida debido a una penalización.
Así quedaron los primeros 10 lugares de la clasificación en Las Vegas
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Kimi Antonelli (penalizado, largará 5°)
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Max Verstappen
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George Russell
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Lando Norris
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Isack Hadjar
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Arvid Lindblad
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Oscar Piastri
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Liam Lawson
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Pierre Gasly
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Franco Colapinto
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