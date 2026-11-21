Franco Colapinto cruzó a Carlos Sainz por una maniobra en Las Vegas: "Maldito idiota, tienen que penalizarlo"
Durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, el piloto español de Williams encerró contra el muro a a Franco Colapinto.
La sobresaliente actuación de Franco Colapinto en la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 —donde finalizó en el quinto lugar— estuvo a punto de terminar de manera abrupta por una maniobra de Carlos Sainz Jr., quien encerró contra el muro al agentino y desató su furia a través de la radio del equipo Alpine.
Cómo fue el cruce en pista y el descargo de Colapinto por la radio
IMPORTANTE: Franco Colapinto brilló en la práctica 3 del GP de Las Vegas y terminó quinto delante de Verstappen y Hamilton
El incidente se produjo cuando el oriundo de Pilar salía a pista y se encontró con el monoplaza de Williams conducido por el español, que le cerró el paso de manera imprevista y lo dejó sin espacio contra la pared del trazado urbano de Nevada. Tras hacer un gesto de reprobación con su mano derecha, Colapinto abrió la comunicación con su box sin filtros:
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La furia del argentino: "¡Maldito idiota! ¡¿Qué carajos?!", gritó sorprendido el piloto de Alpine, quien minutos antes ya había tenido que frenar brusca y preventivamente para evitar colisionar contra Carlos Sainz, luego de que este reingresara de forma riesgosa al asfalto tras despistarse a la salida de una curva.
El pedido de sanción y la respuesta de Alpine: "Tienen que penalizarlo", exigió Colapinto aún indignado por la acción. Desde el muro de boxes, su ingeniero de pista, Stuart Barlow, buscó llevarle tranquilidad y le confirmó que elevarían la denuncia ante los comisarios deportivos: "Sí, eso es bastante terrible, amigo. Vamos a reportarlo".
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