Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas: a qué hora es la clasificación este sábado
La actividad de la máxima categoría continúa en el circuito callejero del Strip, con el piloto argentino en busca de un buen resultado junto a Alpine.
La Fórmula 1 llegó a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Las Vegas, una de las últimas fechas de la temporada 2026. Franco Colapinto volverá a salir a pista con Alpine con el objetivo de mejorar su rendimiento y conseguir un resultado positivo en el tramo final del campeonato.
La clasificación tendrá lugar el sábado 21 de noviembre a la 1.00 de la madrugada de Argentina. La carrera, en tanto, se correrá el domingo 22 a la misma hora, aunque en Las Vegas ambas sesiones se desarrollarán durante la noche del día anterior.
La temporada ya tiene definidos a sus campeones: Kimi Antonelli se quedó con el título de pilotos y Mercedes aseguró el campeonato de constructores. Sin embargo, todavía quedan posiciones importantes por resolver, entre ellas la pelea por el subcampeonato.
GP de Las Vegas: horarios de la Fórmula 1
Toda la actividad se desarrollará en horarios nocturnos para el público estadounidense, por lo que los fanáticos argentinos deberán seguir buena parte de las sesiones durante la madrugada.
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Jueves 19 de noviembre: práctica libre 1, a las 21.30.
Viernes 20 de noviembre: práctica libre 2, a la 1.00; práctica libre 3, a las 21.30.
Sábado 21 de noviembre: clasificación, a la 1.00.
Domingo 22 de noviembre: carrera, a la 1.00.
Dónde ver el GP de Las Vegas en Argentina
Los seguidores de la Fórmula 1 podrán seguir el Gran Premio a través de las señales y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión en el país:
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Fox Sports: transmisión por televisión, según la programación.
Disney+ Premium: cobertura en vivo mediante suscripción.
F1 TV Pro: servicio oficial de la categoría, con cámaras a bordo, cronometraje y seguimiento de los pilotos.
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