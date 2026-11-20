"Pero los planos...": Santiago Oría intentó chicanear a C5N pero la respuesta del cronista lo dejó mudo
El director de Realización Audiovisual de Presidencia criticó a C5N en un móvil en vivo y recibió una irónica respuesta de Mariano Onega.
Un tenso intercambio televisivo tuvo lugar cuando Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, y funcionario estrella del Gobierno de Javier Milei; se cruzó en la vía pública con un móvil en vivo de C5N encabezado por el cronista Mariano Onega.
El episodio comenzó cuando el funcionario nacional cuestionó duramente la línea editorial de la señal de noticias y recibió una respuesta irónica vinculada a su labor audiovisual.
Al acercarse al micrófono del canal, Santiago Oría lanzó una crítica directa contra el medio. "Aborrezco C5N y todo lo que dicen. Mienten 24x7 todos los días", expresó el cineasta frente a cámara.
La respuesta de Mariano Onega de C5N a Santiago Oría
Ante las declaraciones del funcionario encargado de la comunicación audiovisual oficial, el periodista Mariano Onega replicó de inmediato haciendo referencia a la calidad técnica de las producciones realizadas por Oría para el Gobierno: "Pero los planos no salen inclinados", le respondió el cronista al aire.
El intercambio, que se produjo durante una cobertura en vivo, rápidamente comenzó a circular y generar repercusiones en redes sociales, donde usuarios compartieron el fragmento del cruce entre el realizador audiovisual de Presidencia y el movilero de la señal de noticias.
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