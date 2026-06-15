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🔴EN VIVO | España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: goles minuto a minuto
Seguí el minuto a minuto del debut de España frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. Las formaciones y los detalles del esperado partido en Atlanta.
La selección de España hace su estreno oficial en el Mundial 2026 enfrentando a Cabo Verde en el imponente Atlanta Stadium. Este emocionante encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo H, promete cautivar a todos los fanáticos del fútbol internacional desde el pitazo inicial previsto para las 13:00.
Formaciones confirmadas de España y Cabo Verde en Atlanta
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El escenario del debut: Europeos y africanos abren su camino mundialista de manera oficial a partir de las 13:00 horas en el moderno Atlanta Stadium.
Los dueños de la cinta: El mediocampista Rodri fue designado como el capitán del elenco español, mientras que Ryan Mendes portará el brazalete en el conjunto caboverdiano.
Los once de Luis de la Fuente: El combinado europeo saldrá al campo de juego con Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Mikel Oyarzábal y Gavi.
La alineación de Pedro Brito: La escuadra africana buscará dar el golpe formando con Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes; Kevin Pina, Laros Duarte, Ryan Mendes; Jamiro Monteiro, Jovane Cabral y Dailon Livramento.
IMPORTANTE: Ni Telefe ni TyC Sports: qué canal pasa en vivo España vs. Cabo Verde
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